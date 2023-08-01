اسكتلندا..مواطن يعثر على عظام دلفين عمرها 8000 عام في حديقته

عثر مواطن أسكتلندي من مدينة ستيرلينغ خلال حفره بركة في حديقته لإنشاء مسبح، على عظام دلفين كبير يبلغ عمرها حوالي 8000 عام.



ويقول موراي كوك عالم الآثار من ستيرلينغ: "قد يكون هذا الاكتشاف هو الأول في أسكتلندا خلال أكثر من قرن".

إقرأ المزيد

وتعود هذه العظام التي عثر عليها إلى دلفين قاروري الأنف يصل طوله إلى ثلاثة أمتار. وعثر المواطن في طبقة الطين على عمق 80 سم، بالإضافة إلى عظام الدلفين، على أداة شغل مكسورة مصنوعة من قرن الوعل، كانت تستخدم في تقطيع اللحوم. ويبدو أن الدلفين كان من ضمن مأكولات السكان المحليين.

وقد تم تسليم جمجمة الدلفين إلى المتحف الوطني في اسكتلندا لدراستها بصورة مفصلة وتحديد عمر الدلفين بدقة باستخدام طريقة الكربون المشع. أما بقية أجزاء الهيكل العظمي فقد بقيت في الأرض وسوف تستخرج لاحقا.

ويذكر أنه في عام 1897 عثر على عظام حوت في ضواحي مدينة ستيرلينغ. وهذه أول مرة يعثر فيها في المنطقة على عظام دلفين قديم.

المصدر: تاس