هل تزداد شراهة أسماك القرش على التهام البشر؟

قد يميل المصطافون إلى توخي مزيد من الحذر هذا الصيف بعد سلسلة من هجمات أسماك القرش، بما في ذلك مقتل شاب روسي في مصر الشهر الماضي.

وقد قُتل يوري بوبوف البالغ من العمر 23 عاما حتى الموت على يد سمكة قرش النمر "مفرمة اللحم" في منتجع الغردقة المصري في 9 يونيو، بينما كان والده ينظر في رعب.

وفي وقت سابق من العام، تم قطع رأس رجل آخر بسبب سمكة قرش بيضاء كبيرة بالقرب من شاطئ سان خوسيه في خليج توباري على الساحل الغربي للمكسيك.

لكن هل أسماك القرش تزداد جوعا حقا للبشر؟

تحدث MailOnline إلى العلماء لمعرفة ذلك بعد سلسلة الهجمات القاتلة.

يقولون، في الواقع، إن اتجاه هجمات أسماك القرش لم يتغير بشكل أساسي، وأن عدد الحوادث هذا العام في طريقه ليكون متسقا مع السنوات السابقة.

وقال البروفيسور جافين نايلور، عالم الأحياء التطوري بجامعة فلوريدا، إن هجمات أسماك القرش لا تتزايد، على الأقل في المدى القصير.

وقال في فيلم وثائقي جديد لـBBC بعنوان "Why Sharks Attack": ""اتجاه هجمات أسماك القرش لا يرتفع ولا ينخفض. في الواقع، من المدهش إلى حد ما بالنسبة لي كعالم مدى ثباتها بمرور الوقت. نحصل عموما على ما بين 80 و110 - 110 سنوات سيئة و80 سنة جيدة".

فاعتبارا من 17 يوليو من هذا العام، كان هناك 38 هجوما "غير مستفَز'' لأسماك القرش في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سبعة كانت قاتلة، وفقا لموقع trackingsharks.com.

للمقارنة، كان هناك 57 هجوما غير مبرر في عام 2022، بما في ذلك خمس هجمات تم إثبات أنها قاتلة، وفقا لآخر تقرير سنوي صادر عن ملف هجوم القرش الدولي التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي (ISAF).

وفي غضون ذلك، بلغ عدد الهجمات العالمية المستفزّة وغير المستفزّة مجتمعة العام الماضي 79.

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ومنذ عام 2013، كان هناك ما معدله 74 هجمة غير مبررة سنويا، على الرغم من أن عام 2020 أدى إلى انخفاض المتوسط بسبب عمليات إغلاق "كوفيد".

وقال بول كوكس، العضو المنتدب لمؤسسة Shark Trust البريطانية، إن أرقام هجمات القرش "ثابتة إلى حد ما بشكل عام مع بعض السنوات التي تكون أفضل من غيرها".

وتشير البيانات إلى أن عام 2022 أظهر انخفاضا في متوسط الخمس سنوات في هجمات أسماك القرش غير المستثارة على مستوى العالم ولكن مع بعض النقاط الساخنة البارزة.

ويتفق الخبراء - بما في ذلك كوكس والبروفيسور نايلور والصندوق العالمي للحياة البرية - على أن أعداد أسماك القرش في جميع أنحاء العالم آخذة في الانخفاض بشكل عام.

ولكن من بين 500 نوع مختلف من أسماك القرش على مستوى العالم، هناك عدد قليل فقط يهاجم البشر.

وقال كوكس لـ MailOnline: "صنف تقييم حديث لثلث الأنواع على أنها مهددة بالانقراض". لكن من المحتمل أن تواجه أنواع قليلة فقط البشر، ناهيك عن اقترابها منهم. لذا فإن مقارنة أعداد أسماك القرش العالمية بحوادث الهجمات يشبه إلى حد ما مقارنة أعداد أسماك القرش وأرقام بنتلي.

وبالنظر إلى الصورة على المدى الطويل، فإن عدد هجمات أسماك القرش غير المستفَزة المبلغ عنها قد زاد على مستوى العالم منذ عام 1960، وفقا لإحصائيات متحف فلوريدا.

ويبدو أن هناك ارتفاعا بدأ في أواخر الثمانينيات - بعبارة أخرى، في السنوات الـ 35 الماضية أو نحو ذلك، كان هناك عدد أكبر بكثير من الهجمات مقارنة بفترة 1960-1990.

وقال كوكس إنه يمكن زيادة "فرص الاتصال" من خلال زيادة عدد السكان والتغيرات في السلوك.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن قواعد البيانات التي تسجل عددا من هجمات أسماك القرش تعتمد على التقارير، ومن المحتمل أنها كانت أقل شيوعا في السابق مما هي عليه الآن.

وقال كوكس: "التركيز الأكبر على التقارير والبحوث يمكن أن يفسر الزيادة في الحوادث المبلغ عنها في الفترة من 1960 إلى 1990".

وقالت البروفيسور كاثرين ماكدونالد، مديرة برنامج أبحاث أسماك القرش والمحافظة عليها في جامعة ميامي، "إن عدد الأشخاص الموجودين في المياه اليوم أكبر بكثير مما كان عليه قبل 50 عاما".

وقالت إن أي زيادة في هجمات أسماك القرش المبلغ عنها ستشمل على الأرجح "النمو المستمر للشواطئ البشرية وترفيه المحيطات".

ويمكن أن يكون السبب الآخر للهدوء بعض الشيء في هجمات أسماك القرش في السبعينيات والثمانينيات هو ما يُعرف باسم "تأثير الفك''. وقد صاغ هذا المصطلح كريستوفر نيف، أستاذ السياسة العامة بجامعة سيدني، في إشارة إلى فيلم عام 1975.

ويُعتقد أن الناس أصبحوا أكثر وعيا لمخاطر المياه بسبب الفيلم، لكن منذ التسعينيات، عادت حالات الهجوم إلى الظهور.

وقال البروفيسور نايلور إنه "ليس صحيحا" أن أسماك القرش تتحرك نحو الساحل أكثر، لذا فإن هذا ليس عاملا يجب أن يؤثر على أعداد هجوم أسماك القرش. كانت [الهجمات] دائما في المياه الضحلة نسبيا. ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجئا لأن البشر نادرا ما يغامرون بعيدا عن الشاطئ.

وقال نايلور أيضا إننا لسنا في خطر في المياه هذا الصيف أكثر مما كنا عليه في السابق.

وتعد هجمات أسماك القرش نادرة جدا ويحدث معظمها في الولايات المتحدة، خاصة في المياه المحيطة بولاية فلوريدا.

وعلى مدى عقود، تصدرت فلوريدا المخططات العالمية في عدد هجمات أسماك القرش، وفقا لقوة المساعدة الأمنية الدولية (ISAF). وكان هذا هو الحال في عام 2022.

وتظهر بيانات العام الماضي أن أستراليا تأتي بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الهجمات غير المبررة حدوثا، تليها مصر وجنوب إفريقيا.

المصدر: ديلي ميل