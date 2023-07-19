 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين سيشارك في قمة "بريكس" عبر تقنية الفيديو

الشمس تهدد العالم بمشكلات

العلوم والتكنولوجيا

الشمس تهدد العالم بمشكلات
Gettyimages.ru MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpkz

أعلن ناثان ايسمونت كبير الباحثين في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن دورة النشاط الشمسي تقترب من ذروتها.

إقرأ المزيد
رصد ثلاثة توهجات قوية على الشمس
رصد ثلاثة توهجات قوية على الشمس


ووفقا للخبير ستصل الشمس إلى ذروة دورتها خلال عامين. وواضح تسببُ التوهجات الشمسية على الأرض بمشكلات مختلفة. والمقصود هنا انقطاع الاتصالات والمشكلات في خطوط الطاقة، وليس مستبعدا أن تطاول هذه المشكلات جميع أنحاء العالم.

وينصح الخبير جميع الأشخاص الذين يتحسسون من هذه المشكلات بأن يكونوا دائما على أهبة الاستعداد خلال هذه الفترة.

يذكر أن معهد الجيوفيزياء التطبيقية نشر على موقعه الرسمي معلومات مفادها أن من المتوقع ازدياد النشاط الشمسي في يومي 18 و19 يوليو الجاري، وليس مستبعدا أن يسبب اضطرابات في الاتصالات اللاسلكية.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا