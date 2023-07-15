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دبابات سويدية تصل منطقة العملية العسكرية الخاصة

العلوم والتكنولوجيا

دبابات سويدية تصل منطقة العملية العسكرية الخاصة
mavink.com
صورة أرشيفية
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نشرت قناة تليغرام" فويِنّي أوسفيدوميتيل" الروسية صورا فوتوغرافية أظهرت دبابات Stridsvagn 122 السويدية وقد دخلت حوزة الجيش الأوكراني.

وقالت القناة إنها عبارة عن نسخة مطورة لدبابة "ليوبارد 2آ5" الألمانية، تتميز بدروع أقوى مما هي عليه لدى الأصل.

وأشارت القناة إلى أن Stridsvagn 122 تُعد في الوقت الراهن محمية أفضل من باقي الدبابات في الجيش الأوكراني. وقد ازدادت فيها سماكة الدروع الأمامية، وتم تزويد الدبابة بألواح مدرعة تحميها من الأعلى.

دبابات سويدية تصل منطقة العملية العسكرية الخاصة
VK
دبابة Stridsvagn 122

كما تم تجهيز الدبابة بأطقم التمويه "باراكودا" التي تشبه تجهيزات شبيهة من طراز "ناكيدكا" (السترة) في دبابة "تي – 90" الروسية وتزيد من تخفي الدبابة في مجال الموجات الحرارية والرادارية

وتختلف Stridsvagn 122 عن أصلها "ليوبارد 2 آ 5" بقسم مقوّى لنقل الحركة. أما أفراد طاقم الدبابة فتم تزويدهم بأحزمة الآمان. كما تم تزويد الدبابة بأجهزة إطلاق قنابل الدخان من طراز GALAX التي تسمح كذلك بإطلاق ذخائر خاصة شديدة الانفجار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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