العلماء يكتشفون خلية ذاتية التدمير تحمي جنينا ناميا!

اكتشف علماء نوعا جديدا من الخلايا الجنينية البشرية، يبدو أنه مصمم لحماية الجنين المتنامي من خلال العمل كإجراء لمراقبة الجودة والتأكد من إزالة الخلايا التالفة.

ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المراحل الأولى من تكوّن الجنين، وهذا الاكتشاف الأخير يعد بمساعدة الأبحاث المستقبلية لضمان إعطاء الحمل أفضل فرصة للنجاح.

وبينما نتكون جميعا من تريليونات الخلايا عندما نكون بالغين، تبدأ الحياة كخلية واحدة تنقسم بعد ذلك مرارا وتكرارا. ومع استمرار هذا الانقسام، تبدأ الخلايا في التخصص في وظيفتها - ولكن في تحليل النشاط الجيني لأجنة عمرها 5 أيام، وجد الباحثون خلايا معينة لا تتطابق مع الملامح القياسية.

وما يجعل هذه الخلايا مثيرة للاهتمام هو أنها تحتوي على "جينات قافزة" نشطة (أو الينقولات)، وهي أجزاء من الحمض النووي يمكنها نسخ نفسها، والتحرك، وإدخال نفسها مرة أخرى في الجينوم، ما قد يتسبب في حدوث أضرار على طول الطريق. ومع ذلك، يبدو أنه عند حدوث هذا الضرر، فإن الخلايا المكتشفة حديثا تدمر نفسها بنفسها.

وقال عالم الوراثة التطورية لورانس هيرست من جامعة باث في المملكة المتحدة: "إذا تعرضت الخلية للتلف بسبب الجينات القافزة - أو أي نوع آخر من الأخطاء مثل وجود عدد قليل جدا من الكروموسومات أو وجود عدد كبير جدا من الكروموسومات - فمن الأفضل للجنين إزالة هذه الخلايا وعدم السماح لها بأن تصبح جزءا من الطفل النامي".

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وبعبارة أخرى، يتم تكوين هذه الخلايا الجديدة بشكل متعمد لتخسر في البقاء على قيد الحياة في المعركة الأصلح، والتضحية بنفسها لمنح الخلايا الأكثر صحة الأولوية وفرصة أفضل لنمو الجنين.

وسميت هذه الخلايا الجديدة بخلايا REject، لأنها رفضت في النهاية ولأنها تتميز بـ RetroElements، وهو نوع معين من الجينات القافزة. وكشفت الدراسة أن ما يقرب من ربع الخلايا عبارة عن خلايا REject بعد خمسة أيام من الإخصاب.

ووجد الباحثون أن الخلايا التي تُركت في الخلف قادرة على قمع جينات القفز النشطة وليس لديها نفس إجراءات التدمير الذاتي المتضمنة فيها.

ويقول هيرست: "لقد تعودنا على فكرة الانتقاء الطبيعي التي تفضل كائنا حيا على آخر. وما نراه داخل الأجنة يبدو أيضا وكأنه بقاء للأصلح ولكن هذه المرة بين خلايا متطابقة تقريبا. يبدو أننا اكتشفنا جزءا جديدا من ترسانتنا ضد هذه المكونات الجينية الضارة".

ونظرا لأنه تم اكتشاف هذه الخلايا للتو، ما زلنا نتحدث عن مراحل مبكرة جدا من هذا البحث. ومع ذلك، يقترح الفريق أن أحد الاختلافات بين الحمل الناجح وغير الناجح قد يكون في كيفية تصرف خلايا REject هذه، أو مدى حساسية الجنين لرسائلها.

ويريد الباحثون أيضا النظر في ما إذا كان هذا النوع الجديد من الخلايا موجودا في أجنة الرئيسيات الأخرى إلى جانب البشر. واستنادا إلى العدد المحدود من الدراسات المتاحة حاليا، يبدو من المحتمل أنه كذلك - تشير دراسة حديثة إلى أن نفس النوع من النشاط يمكن أن يحدث في أجنة القردة.

وتبقى جينات القفز معنا طوال حياتنا، ويجب أن تكون أجسامنا في حالة تأهب دائما للتأكد من إدارتها بإحكام. وما يقترحه هذا البحث الجديد هو أنه في المراحل الأولى من الحياة، كانت أكثر تأثيرا مما أدركنا.

نشر البحث في PLOS Biology.

المصدر: ساينس ألرت