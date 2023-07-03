صد الجنود الروس هجوم وحدة عسكرية من جيش نظام كييف في مسار كراسني ليمان" التكتيكي باستخدام منظومة " أور – 77" ( "تنين الجبل).

وقد نشرت قناة تليغرام الروسية ضمن ركن "نحن معكم يا أخوتنا" مقطع فيديو أظهر آثار استخدام "تنين الجيب" ضد القوات الأوكرانية.

وحاول العدو الانتقال إلى الهجوم من غابة بدعم من دبابة. لكن "تنين الجبل" أثار بنيرانه انفجارا قويا مسح الدبابة والأفراد المهاجمين من وجه الأرض.

يذكر أن منظومة "أور – 77" الخاصة بإزالة حقول الألغام تم تصميمها لتركَّب على منصة مدفع "غفوزديكا" (القرنفلة) الذاتي الحركة، ودخلت الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1977. وتسمح شحنتها وهي على شكل غشاء كابروني محشي بحبل ومتفجرات بشق ثغرات في حقول الألغام بعرض 6 أمتار وطول 90 مترا.

وقد أطلق الجنود على المنظومة تسمية "تنين الجبل" لقوتها المدمرة الهائلة. وإلى جانب إزالة حقول الألغام تستخدم المنظومة عند اقتحام مواقع العدو وتدمير المنشآت المحصنة. وقد أظهرت المنظومة فاعليتها العالية في العملية العسكرية الخاصة.

جدير بالذكر أن "زمِيْ غورينيتش" (تنين الجبل) هو تنين ثلاثي الرؤوس في الحكايات الروسية، يستهدف ضحاياه بإطلاق النار من رؤوسه الثلاثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا