الولايات المتحدة تصدر أول شهادة صلاحية لسيارة طائرة

أعلنت شركة Alef Aeronautics التي طورت السيارة الطائرة الأولى في العالم، عن حصولها على شهادة صلاحية لهذا النوع من وسائل النقل من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA).

وأعلنت الشركة في بيان صحفي "أنها المرة الأولى التي تحصل فيها مركبة من هذا النوع على تصريح طيران قانوني من الحكومة الأمريكية".

وتم الكشف عن الطراز، الذي أطلق عليه اسم Model A للسيارة الطائرة في أكتوبر من العام الماضي، حيث تتمثل في سيارة كهربائية بالكامل وقادرة على التحرك على الأرض وفي الأجواء بفضل إمكانية الإقلاع والهبوط العمودي.

وتعمل إدارة الطيران الفيدرالية حاليًا على صياغة سياسة ناظمة لمثل هذه المركبات وتفاعلها مع البنية التحتية الأرضية، لذلك تنطوي شهادة الصلاحية الممنوحة على قيود تحديد وجهات السفر في سيارة Alef.

وتأسست شركة Alef في عام 2015 في بالو ألتو بكاليفورنيا، حيث كانت تستهدف ابتكار سيارة ركاب معتمدة، وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، فضلا عن التحليق الأفقي.

المصدر: ريا نوفوستي.