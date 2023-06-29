الجيش الروسي يتسلّم سفينتين صاروخيتين جديدتين قريبا

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن سلاح البحرية الروسي سيحصل على عدة سفن وغواصات حربية العام الجاري، من بينها سفينان سيستلمهما قريبا.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة أليكسي رحمانوف: "بشكل عام تخطط شركاتنا لتسليم 11 سفينة وغواصة حربية لسلاح البحرية الروسي هذا العام، منها ثلاث غواصات نووية، وغواصتان تعملان بالديزل والكهرباء".

وأضاف: "في المستقبل القريب سيتسلم الجيش سفينتين حربيتين جديدتين هما سفينة "الاميرال غولوفكو" التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 22350، وسفينة "رِزكي" الصاروخية التي تم تصنيعها في مصنع آمور الروسي".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير سفينة "الأميرال غولوفكو" عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، والعام الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطواقم المخصصة لهذه السفينة بدأت تدريباتها في أحد المراكز العسكرية ببطرسبورغ.

ويبلغ طول السفينة 135 مترا، وعرضها 16 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 5400 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 19 عقدة بحرية لمسافات تصل إلى 4500 ميل، و نقل طاقم مكون من 170 شخصا، وتتسلح منظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة البعيدة المدى، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL.

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أما سفينة "رِزكي" فقد بدأ العمل على تصنيعها عام 2016، ويبلغ طولها 100م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا