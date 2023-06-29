اكتشاف أقدم الرسوم الصخرية لإنسان النياندرتال

اكتشف علماء جامعة توروز الفرنسية أقدم رسوم لإنسان النياندرتال في كهف La Roche-Cotard في منطقة Val-de-Loire، وعمرها أكثر من 57 ألف عام.

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وتشير مجلة PLOS ONE إلى أن الرسوم الصخرية المكتشفة هي عبارة عن علامات فسرها الباحثون على أنها بصمات أصابع. وقد درسها الخبراء باستخدام المسح التصويري للحصول على نماذج ثلاثية الأبعاد، وقارنوها ببصمات الأصابع التي حصلوا عليها تجريبيا. واتضح ان شكل ووضعية البصمات المكتشفة يشيران إلى أن البشر تعمدوا صنعها.

وحدد الباحثون عمر هذه الرسوم استنادا إلى عمر الترسبات في الكهف باستخدام طريقة التلألؤ المحفزة بصريا، والتي تسمح بتحديد: متى تعرضت آخر مرة لضوء الشمس. واتضح ان الترسبات الصخرية تسببت في سطم الكهف قبل حوالي 57 ألف عام. أي قبل فترة طويلة من ظهور الإنسان العاقل في المنطقة. كما عثر الباحثون في الكهف على أدوات شغل حجرية، ما يؤكد على ان هذه الرسوم تعود لإنسان النياندرتال.

وبما أن الرسوم، وفقا للخبراء، ليست صورا رمزية، يبقى معناها غامضا. ولكن عمرها يتوافق مع رسوم الكهوف التي رسمها الإنسان العاقل في أجزاء أخرى من العالم. ما يشير إلى أن سلوك إنسان النياندرتال وأنشطته كانت معقدة ومتنوعة مثلما عند أسلافنا.

المصدر: لينتا. رو