تحديد الفرق بين دماغ إنسان نياندرتال والإنسان المعاصر

اكتشف علماء معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الخلايا الجزيئية وعلم الوراثة، الفرق الرئيسي بين دماغ إنسان نياندرتال ودماغ الإنسان المعاصر.



وتشير مجلة Scienceـ، إلى أنه اتضح للباحثين هو ان دماغ الإنسان المعاصر ينتج كمية أكبر من الخلايا العصبية.

إقرأ المزيد

ويذكر أن العامل الرئيسي في تطور القدرات المعرفية للإنسان المعاصر، هو كبر الدماغ وتوليد كمية كبيرة من الخلايا العصبية، مع أن مقاس الدماغ لدى إنسان نياندرتال يساوي تقريبا مقاس دماغ الإنسان المعاصر

ولاحظ الباحثون في هذه الدراسة أن النسخة الحديثة من بروتين TKTL1 تختلف عن نسخة إنسان نياندرتال بحمض نووي واحد - حمض ليسين، ما أدى إلى تطور قشرة حديثة Neocortex، التي هي جزء من القشرة الدماغية.

وقد توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى نتائج تجربة تضمنت حقن بروتين TKTL1 من إنسان نياندرتال والإنسان المعاصر في دماغ الفئران المخبرية، واكتشفوا زيادة الخلايا الدبقية القاعدية الشعاعية عند حقن بروتين TKTL1 للإنسان المعاصر، وبالتالي أصبح دماغ هذه الفئران يحتوي على كمية أكبر من الخلايا العصبية.

وبعد ذلك استبدل الباحثون الأرغينين في النسخة الحديثة من TKTL1 بالايسين لدراسة نفس التأثيرات في العضيات- نسخ مصغرة من دماغ الإنسان من الخلايا الجذعية. وكانت النتيجة مماثلة للتجربة الأولى. لذلك يعتقد الباحثون، أن إنتاج الخلايا العصبية في القشرة الحديثة ، أثناء نمو الجنين أكبر لدى الإنسان المعاصر مقارنة بإنسان نياندرتال.

المصدر: لينتا. رو