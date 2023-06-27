روسيا تطلق مشروعا جديدا لصناعة السفن السياحية

أعلنت المؤسسة الروسية المتحدة لبناء السفن أنها تعمل على مشروع لتطوير سفن سياحية جديدة توفر أفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "بدأنا العمل على تصنيع سفينة كاريليا، ثالث سفينة ركاب سياحية يتم تطويرها في إطار المشروع 00840، في إطار المشروع المذكور تقوم شركة فودوخود التابعة لنا ببناء 3 سفن سياحية مميزة، وبدعم من الحكومة الروسية، أول سفينة بدأنا العمل على تصنيعها في 28 أبريل 2023، بدأنا بتصنيع السفينة الثانية في 26 مايو 2023".

الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن

وحول الموضوع قال، ميخائيل بيرشين المدير العام للمصنع الذي تصنع فيه السفن المذكورة: "سيقوم مصنعنا بتصنيع 3 سفن سياحية بجودة عالية وضمن الغطار الزمني المحدد، أول سفينة من المفترض أن تسلّم للعميل عام 2025، أما الثانية والثالثة فسيتم تسليمهما عام 2026، هذه السفن لن تكون أقل شأنا بالنسبة للراحة ورفاهية الركاب مقارنة بنظائرها الأجنبية، بل وستتفوق عليها في بعض الأشياء".

إقرأ المزيد

وستضم كل سفينة من السفن الجديدة 3 طوابق وقمرات لاستيعاب 180 راكبا، منها 30 قمرة عادية، و44 قمرة مجهزة بشرفة، وقمرتان لذوي الاحتياجات الخاصة، و10 قمرات من فئة "لوكس"، وجناحين كبيرين من الفئة الممتازة.

المصدر: سلاح روسيا