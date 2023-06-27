 
مباشر

روسيا تطلق مشروعا جديدا لصناعة السفن السياحية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطلق مشروعا جديدا لصناعة السفن السياحية
Sputnik ilya Timin
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vl05

أعلنت المؤسسة الروسية المتحدة لبناء السفن أنها تعمل على مشروع لتطوير سفن سياحية جديدة توفر أفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "بدأنا العمل على تصنيع سفينة كاريليا، ثالث سفينة ركاب سياحية يتم تطويرها في إطار المشروع 00840، في إطار المشروع المذكور تقوم شركة فودوخود التابعة لنا ببناء 3 سفن سياحية مميزة، وبدعم من الحكومة الروسية، أول سفينة بدأنا العمل على تصنيعها في 28 أبريل 2023، بدأنا بتصنيع السفينة الثانية في 26 مايو 2023".

روسيا تطلق مشروعا جديدا لصناعة السفن السياحية
الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن

وحول الموضوع قال، ميخائيل بيرشين المدير العام للمصنع الذي تصنع فيه السفن المذكورة: "سيقوم مصنعنا بتصنيع 3 سفن سياحية بجودة عالية وضمن الغطار الزمني المحدد، أول سفينة من المفترض أن تسلّم للعميل عام 2025، أما الثانية والثالثة فسيتم تسليمهما عام 2026، هذه السفن لن تكون أقل شأنا بالنسبة للراحة ورفاهية الركاب مقارنة بنظائرها الأجنبية، بل وستتفوق عليها في بعض الأشياء".

إقرأ المزيد
روسيا تطور جيلا جديدا من سفن الركاب المخصصة للنقل البحري والنهري
روسيا تطور جيلا جديدا من سفن الركاب المخصصة للنقل البحري والنهري

وستضم كل سفينة من السفن الجديدة 3 طوابق وقمرات لاستيعاب 180 راكبا، منها 30 قمرة عادية، و44 قمرة مجهزة بشرفة، وقمرتان لذوي الاحتياجات الخاصة، و10 قمرات من فئة "لوكس"، وجناحين كبيرين من الفئة الممتازة.

المصدر: سلاح روسيا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدّوا واجبهم بشرف