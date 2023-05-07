روسيا تطور جيلا جديدا من سفن الركاب المخصصة للنقل البحري والنهري

احتلفت مدينة بطرسبورغ مؤخرا بإنزال سفينة جديدة إلى المياه تم تطويرها في إطار مشروع روسي يهدف لدعم وسائل النقل المائي بسفن ركاب ممميزة وعصرية.

وجاء في بيان صادر عن مصنع Sredne-Nevsky الروسي لبناء السفن: "احتفل حوض بناء السفن التابع لمصنعنا في بطرسبورغ مؤخرا بإنزال سفينة Fort Kronshlot الجديدة التي تم تطويرها في إطار المشروع 04580، وحضر الاحتفالية نائب وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي والمدير العام للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن وممثلون عن إدارة مدينة بطرسبورغ وعدد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الروسي".

وخلال الاحتفالية قال نائب وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي، فيكتور إفتوخوف: "مشروع السفن الجديدة التي نطورها في روسيا هدفه دعم السياحة المائية بسفن عصرية ومتطورة تلبي أحدث المعايير، هذه أول سفينة من من الدفعة الأولى المكونة من 6 سفن نسعى لتطويرها في إطار المشروع 04580، وسيتم صنعها بمواد مبتكرة ومطورة محليا.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن كل سفينة من السفن الجديدة يبلغ طولها 32 مترا، وعرضها 8.7 م، ويمكنها الحركة بسرعة 30.8 عقدة بحرية، وحمل 200 راكب إضافة إلى أفراد الطاقم الأساسي المكون من 3 أشخاص، والمميز في هذه السفن هو محركاتها الصديقة للبيئة وتصميمها الذي يجعل التنقل على متنها مريحا وومتعا للمسافرين.

المصدر: سلاح روسيا