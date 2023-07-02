روسيا تبدأ إنتاج أغطية شبحية تحجب الدبابات عن رادارات ومناظير العدو

ابتكر علماء معهد بحوث الفولاذ الروسي أغطية شبحية خاصة، تخفي الدبابات عن وسائل الاستطلاع والرصاد الفضائي المعادي.

وقد أطلقت على مادة شبحية تشكل أساسا للمنظومة تسمية "ناكيدكا" ( السترة الواقية) التي تم تطويرها من المواد الخاصة التي تقلل من تخفي المدرعات إلى حد بعيد. وقد بدأ الإنتاج الصناعي للمنظومة الجديدة بجملة في المرافق الإنتاجية الروسية التابعة لمجمع الصناعات الدفاعية.

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وجاء ذلك على موقع مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية التي يعد معهد الفولاذ فرعا منها. وقال الموقع إن أول نماذج من منظومة "ناكيدكا" قد وصلت المصانع المتخصصة في إنتاج الدبابات لتزودها بهذه "السترة الشبحية".

وتعد مادة "ناكيدكا " من اهم مكونات منظومة التخفي، وإنها تحمي الدبابات من اكتشافها من قبل الرادارات والأجهزة الحرارية. أما طلاءها المموّه فيوفر التمويه البصري كذلك. وقال الموقع أن "السترة الواقية الشبحية" أصبحت اليوم عنصرا إلزاميا في مكونات المدرعات الروسية التي ترسل إلى منطقة العملية العسكرية الخاص.

يذكر أن "السترة الشبحية" لا تحمي المدرعات من الرادارات والأقمار الصناعية فحسب بل ومن طائرات الاستطلاع والمسيّرات الجوية التي يمكن أن تكتشفها من الجو.

وقال ناطق باسم معهد الفولاذ للبحوث العلمية أن "السترة الشبحية" تقلل من مستوى الإشعاع الحراري للدبابة بمقدار أضعاف، ما يجعله يقترب من مستوى الإشعاع الحراري الطبيعي للأرض.

ولخص الناطق إلى أن "السترة الشبحية" مخصصة للتخفيض من الاشعاعات الناتجة عن الدبابات في مجال الترددات البصرية وتحت الحمراء والرادارية، وقال إن المدرعات يمكن أن تستخدم كذلك إلى جانب "السترات الشبحية" أنواعا أخرى من المواد والأغطية التي تمتص الإشعاعات. وأوضح أن "السترة الشبحية" توضع على أسطح الدبابة من الأعلى، ما يخفض بمقدار عشرات مرات من الانعكاسات الناتجة عنها في مجلات الموجات الرادارية وتحت الحمراء.

وقال مؤسس بوابة MilitaryRussia دميتري كوساتشوف إن الإنتاج الصناعي بجملة لـ"السترة الشبحية" سيزيد إلى حد بعيد من قدرات سلاح المدرعات الروسي على تمويه دباباته ومدرعاته.

أما د. سوفوروف فقال في حديث أدلى به لقناة RT الفضائية الروسية إنه اقتنع شخصيا من فاعلية استخدام "السترة الشبحية" وأضاف أن بإمكانها حتى تضليل منظومات Javelin المضادة للدبابات الأمريكية الصنع.

المصدر: RT