الحرس الروسي في منطقة زابوروجيه المحررة يتسلم مدرعة حديثة

تسلم أفراد الحرس الروسي في منطقة زابوروجيه المحررة مدرعات "باترول" (الدورية) الحديثة.

وبمقدور تلك المدرعات حماية 10 أفراد جالسين فيها من رصاص البنادق الآلية والرشاشات الثقيلة وشظايا القذائف. كما إنها تتحمل انفجارات الألغام بقوة تصل كيلوغراميْن من مادة التروتيل المتفجرة.

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ويمكن أن تزود العربة المدرعة ببرج مدرع قتالي من تصنيع شركة " أستيس" الروسية. وتوجد في مؤخرة المدرعة سلالم خاصة لإنزال الافراد ودرابزون واحد بارتفاع بوابة.

كما يوجد داخل كبسولة المدرعة صفان من الكراسي. ويتوقف عددها على المهام المنفذة، وقد يصل 10 كراسي. وفي حال نقل الحمولة يتم فك الكراسي بسهولة. وقد يصل وزن الحمولة 1500 كلغ.

وتم تزويد المدرعة بمحرك ينتج قوة 260 حصانا، ويصل وزنها 11750 كلغ. ويمكن أن تسير إلى مسافة 1000 كلم دون أن تزود بالوقود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا