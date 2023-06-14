شبكة الإنترنت تكشف النقاب عن خصوصيات تصميم ناقلة أفراد مدرعة روسية جديدة

نشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية لناقلة الأفراد المدرعة المدولبة الروسية الجديدة من طراز "بي تي إر - 87".

ويبدو أن المقصود بالأمر هو مدرعة مدولبة نقلتها قاطرة في إحدى طرق الأوتوستراد الروسية.

وأظهرت الصورة ناقلة الأفراد المدرعة ذات الثماني عجلات حيث أخذ المهندسون في الاعتبار خبرات واسعة اكتسبوها عند تصميم المعدات الحربية الروسية المدولبة.

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وخلافا لمدرعتي "بي تي إر – 80" و"بي تي إر – 82" فإن قسم المحرك ونقل الحركة تم نقله في المدرعة الجديدة إلى الجزء الأيمن الأمامي لجسم العربة إلى جانب مكان سائق المدرعة، ووراءه كرسي آخر لجندي آخر.

وأظهرت الصورة الفوتوغرافية كذلك أن طاقم المدرعة حصل على مجموعة الرصد التلفزيوني التي تسمح بالرصد الدائري للأوضاع في ميدان القتال.

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أما قسم الإنزل فتم تزويده ببابيْن في مؤخرة العربة، ويوجد كذلك بابان آخران على سقف العربة خلف الوحدة القتالية. وهناك احتمال لنصب نموذجيْن آخرين للقسم القتالي، أحدهما هو نموذج مأهول يشبه القسم القتالي الذي تستخدمه مدرعة "بي تي إر – 82 آ"، وتم تزويد نسخته الحالية بجهاز رؤية حرارية. أما ثانيهما فهو نموذج غير مأهول مسلح بمدفع أوتوماتيكي سريع الرماية عيار 30 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وهناك جهاز تصويب متعدد القنوات يسمح باستخدام وسائل النيران ليلا ونهارا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا