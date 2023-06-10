كوريا الجنوبية تطور غواصات مسيرة ضاربة!

أعلن موقع Naval News أن كوريا الجنوبية تعمل على مشروع لتطوير غواصات عسكرية مسيرة كبيرة الحجم.

وأشار الموقع إلى أن شركة Hanwha Ocean الكورية الجنوبية وخلال فعاليات معرض MADEX 2023 كشفت عن مشروعها الذي تعمل عليه لتطوير غواصات مسيرة قتالية كبيرة من فئة XLUUV.

وتبعا للموقع فإن تطوير مثل هذا النوع من الغواصات أصبح محط اهتمام العديد من الدول في السنوات الأخيرة، لكن تطوير غواصات قتالية مسلحة منها ما يزال أمرا نادرا، فعلى سبيل المثال فإن شركات من إسرائيل وفرنسا وألمانيا كانت قد أعلنت عن مشارع لتطوير غواصات من فئة XLUUV، لكن هذه الغواصات لن تكون مسلحة، وحتى غواصات ORCA التي كشفت عنها الولايات المتحدة فهي ستكون قادرة على زرع الألغام البحرية فقط.

ومن جهتها أشارت شركة Hanwha Ocean أنها ستجهز غواصاتها المسيرة الكبيرة بأنبوبين لإطلاق الطوربيدات، الأمر الذي كانت قد أعلنت عن شيء مثله الهند والصين فقط.

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وذكر مسؤولون في الشركة أن طول كل غواصة من الغواصات المنتظرة سيكون 23 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 60 طنا، وستكون قادرة على إطلاق طوربيدات Tiger Shark الثقيلة من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا