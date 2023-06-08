روسيا تفصح عن طوربيدات كهربائية وأسلحة جديدة في معرض "IMDS-2023"

أعلن القائمون على معرض "IMDS-2023" الدولي للدفاع البحري أن المعرض سيكشف عن طوربيدات وأسلحة بحرية روسية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعرض: "معرض IMDS-2023 سيكشف لأول مرة عن طوربديات كهربائية صغيرة تعمل شركة Gidropribor الروسية على تطويرها، كما سيكشف عن العديد من نماذج الأسلحة البحرية التي تطورها الشركة".

ومن جانبه قال المدير العام للشركة المذكورة، فلاديمير باتروشيف: "الطوربيد الكهربائي الصغير الذي نعمل على تطويره قادر على ضرب جميع أنواع الغواصات والسفن المعادية، ويمكن إطلاقه من جميع أنواع حاملات الطائرات في جميع المحيطات، الطوربيد مجهز أيضا بمعدات متطورة لاكتشاف الهدف، وبرأس متفجر غير تلامسي، ويمكنه أن يعمل ففي وضعية التوجيه الذاتي أو يمكن توجيهه عن بعد".

وبالإضافة إلى الطوربيد الجديد من المفترض أن تكشف روسيا خلال معرض "IMDS-2023" عن محطة "Mayak-S" الصغيرة القادرة على رصد واكتشاف الأجسام تحت الماء.

إقرأ المزيد

وسيشهد المعرض أيضا الكشف عن طوربيد "TE-2" الكهربائي الروسي الموجه عن بعد، وتقنيات جديدة مخصصة لحماية المنشآت والمرافق البحرية والساحلية، وبعض نماذج الغواصات والقاطرات البحرية الجديدة.

وسيقام معرض IMDS-2023 هذا العام على أرض مجمع "جزيرة الحصون" العسكري بمدينة كرونشتادت قرب بطرسبورغ، في الفترة ما بين 21 و25 يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن يجمع المعرض أكثر من 250 مشاركا، بينهم شركات بناء السفن الروسية والأجنبية الرائدة ومنتجو مختلف المعدات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا