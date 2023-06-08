روسيا تجهّز طياريها لاستخدام مروحيات Mi-171A2 المطوّرة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها بدأت بعمليات تدريب الطيارين ليكونوا قادرين على التحليق بمروحيات Mi-171A2 المطوّرة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "بدأت مؤخرا في مركز أولان لتابع لمؤسستنا عمليات تدريب طياري شركة SkyLight الروسية لتحضيرهم ليكونوا قادرين على التحليق بمروحيات Mi-171A2 المطورة، التدريبات أجريت باستخدام أجهزة محاكاة خاصة تحاكي التحليق على هذا النوع من المروحيات".

وأضاف البيان "أتم الطيارون الاختبارات بنجاح، وأكدت نتائج الاختبارات مستوى معرفتهم ومهاراتهم اللازمة للتجربة الآمنة للطائرة Mi-171A2، وتم إصدار وثائق وشهادات خاصة لهم تؤهلهم لمتابعةالتدريب العملي على هذه المروحيات".

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ومروحيات Mi-171A2 هي نسخ مطورة عن مروحيات Mi-8 الشهيرة المتعددة الاستخدامات، ويمكن للمروحيات الجديدة نقل 24 راكبا لمسافة 800 كلم في الرحلة الواحدة، كما يمكنها حمل 5 أطنان من الحمولة الخارجية باستخدام ملحقات نقل خاصة، أو نقل 4 أطنان في مقصوراتها الداخلية.

وطوّرت روسيا هذه المروحيات لتستعملها في عمليات النقل الجوي، أو كطائرات إسعاف وإنقاذ، أو في أعمال الاستطلاع والبحث الإنقاذ.

المصدر: سلاح روسيا