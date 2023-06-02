إيطاليا تجهّز جيشها بغواصات عسكرية جديدة

أعلن موقع Naval News أن إيطاليا تعمل على مشروع لتجهيز جيشها بغواصات عسكرية متطورة.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن الحكومة الإيطالية وافقت على تزويد سلاح البحرية في البلاد بغواصة ثالثة من غواصات U212 NFS الحديثة، وشركة Fincantieri ستقوم بتطوير هذه الغواصة.

وأشار الموقع إلى أن Fincantieri كانت قد حصلت عام 2021 على عقود لتطوير غواصتين من نوع U212 NFS لصالح الجيش الإيطالي، وبكلفة إجمالية قد تصل إلى 1.37 مليار يورو، ونصت بنود العقود حينها على إمكانية تطوير الشركة لغواصتين إضافيتين من هذا النوع لصالح سلاح البحرية الإيطالي.

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وبدأت Fincantieri بتصنيع أول غواصة من الغواصات المذكورة في يناير 2022، أما الغواصة الثانية فمن المفترض أن تبدأ عملية تصنيعها في 6 يونيو الجاري، ومن المفترض أن يتسلم الجيش الإيطالي هاتين الغواصتين عامي 2027 و2029.

يبلغ طول كل غواصة من غواصات U212 NFS الجديدة 58.3 م، وستجهز هذه الغواصات بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ مضادة للأهداف البحرية، ومنظومات توجيه وأجهزة سونار متطورة.

المصدر: سلاح روسيا