معرض "بطرسبورغ" البحري يكشف النقاب عن غواصة مسيّرة روسية جديدة

سيكشف معرض" كرونشتات" البحري العسكري الدولي لأول مرة عن غواصة " كلافيسين – 1 إر غي" المسيّرة التي بمقدورها الغوص إلى عمق حتى 6000 متر وتنفيذ المهام هناك.

وقد أفادت الخدمة الصحافية لشركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية المتخصصة في تسويق الأسلحة والمعدات الحربية الروسية بأن الغواصة المسيّرة قادرة على إجراء تحليل تفصيلي للأهداف تحت الماء بواسطة الرادارات المائية والكاميرات التلفزيونية والأجهزة الكهرومغناطيسية.

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وقالت الخدمة الصحفية إن الروبوت الغاطس (تحت المائي) يمكن أن يعمل مستقلا أو في نظام يمكن تعديل مساره عن طريق قناة اتصال مائي صوتي بسفينة تحمله.

وقال مدير عام شركة "روس أوبورون أكسبورت" ألكسندر ميخييف إن الغواصة الروبوتية يمكن أن تعمل في ظروف المناخ الاستوائي الحار وفي المناطق القطبية على حد سواء. كما يمكن أن تعمل في مختلف ظروف وحالات البحر، كالتموج حتى 3 درجات ودرجة حرارة الماء من 4 درجات مئوية تحت الصفر إلى 35 درجة مئوية فوق الصفر، ويمكن أن تحقق عملية إنزال الغواصة في البحر حتى عندما تبلغ سرعة الريح 15 مترا في الثانية.

يذكر أن معرض "كرونشتات" البحري العسكري سيقام في 21 – 25 يونيو بضواحي بطرسبورغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا