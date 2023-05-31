أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن روسيا تطور سفينة دعم بحري جديدة بمواصفات خاصة.

وقالت الشركة في بيان لها إن مصنع "تييّفسكي" التابع لها يعمل على مشروع تصنيع سفينة "فاسيلي نيكيتين" الجديدة للدعم والإمداد البحري في إطار المشروع الحكومي 23130، وبدأ الخبراء فيه بتركيب المحركات على هذه السفينة.

وتبعا للشركة فإن المحرك الرئيسي للسفينة الجديدة الذي يزن 60 طنا سيساعدها على القيام برحلات بحرية طويلة بشكل موثوق، الأمر الذي سيمكنها على إمداد السفن الروسية الأخرى بالوقود والبضائع.

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وتتميز سفن الإمداد التي تطورها روسيا في إطار المشروع 23130 بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المتجمدة، ويمكن لهذه السفن العمل كآليات لنقل الوقود إذ جهزت بخزانات لنقل الزيوت والكيروسين والديزل، وخزانات لنقل المياه، وحجرات لنقل الأطعمة والمعدات التقنية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 130 مترا، وعرضها 21 م، ويمكنها نقل طاقم مكون من 24 شخصا، والإبحار بسرعة 16 عقدة بحرية، وقطع 9000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا