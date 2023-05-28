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روسيا تطور سفينة دعم تقني لكاسحات الجليد النووية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور سفينة دعم تقني لكاسحات الجليد النووية
Sputnik PAVEL LVOV
كاسحة جليد نووية روسية
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أعلن مصنع البلطيق الروسي أنه يعمل على مشروع لتطوير سفينة مميزة توفر خدمات الدعم التقني لكاسحات الجليد النووية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:"يعمل مصنعنا على مشروع لتطوير سفينة بمواصفات خاصة قادرة على تقديم الخدمات التقنية لكاسحات الجليد النووية الروسية.. نحن نتحدث عن سفينة متخصصة من المشروع 22770، ستصمم لأداء مجموعة كاملة من الأعمال مثل إعادة شحن محطات الطاقة النووية في كاسحات الجليد النووية الحالية".

روسيا تطور سفينة دعم تقني لكاسحات الجليد النووية
الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن

وتبعا للبيان فإن السفينة الجديدة ستكون مخصصة لتفريغ الوقود النووي المستهلك من المفاعلات الموجودة في كاسحات الجليد النووية، وتحميل وقود جديد في تلك المفاعلات، كما ستكون قادرة على نقل وتخزين النفايات المشعة السائلة، وستجهز بمعدات خاصة لنقل حاويات الوقود النووي ومعدات التزود بالوقود المخصصة لدعم السفن.

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وتشيرالمعلومات المتوفرة إلى أن السفينة ستحصل على هيكل متين قادر على العمل في المياه المتجمدة، وسيبلغ طولها 158.8 م، وعرضها 26 م، ومقدار إزاحتها للمياه 22.6 ألف طن، وستكون قادرة على الحركة بسرعة 12 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا

 

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