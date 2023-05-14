عالم بريطاني يحذر من تهديد خطير للبشرية يأتي من الذكاء الاصطناعي

صرح العالم البريطاني ستيوارت راسل بأن ظهور الذكاء الاصطناعي (ِAI) القادر على حل أي مشاكل فكرية يهدد البشرية بكارثة.

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وعبر راسل في حديث لصحيفة "Times" عن اعتقاده أن البحوث غير المنضبطة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى حقيقة أننا "أحرزنا تقدما لم نتوقعه نحن أنفسنا"، مدققا أن البشرية قامت بخطأ في البداية لأنها لم تفكر في سبب الحاجة إلى اختراع الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه من الممكن أن تقاوم الآلات فائقة الذكاء في المستقبل محاولات السيطرة عليها.

وقال: "كيف يمكنك الحفاظ على سلطتك على كيانات أقوى منك؟ إذا لم تكن لديك إجابة فتوقف عن البحث. كل شيء بسيط للغاية. لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر: إذا لم نتحكم في حضارتنا، فإننا نفقد حق القرار فيما يخص تقرير مصير وجودنا في المستقبل".

كما أشار راسل إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي الشامل أي النظام القادر على تنفيذ كل مهمة قد ينفذها الإنسان، قد يتم خلال السنوات العشر القادمة. وعبر عن مخاوفه من أن هذه البرامج أثناء حل المشاكل المتعلقة بالمناخ، مثلا، قد تتوصل إلى استنتاج أن أفضل حل لهذه المشكلة هو القضاء على البشرية.

وتابع: "إذا قمت بتعليم الذكاء الاصطناعي لتقليد السلوك البشري، فتقوم بالفعل بتعليمه تحديد الأهداف البشرية ومتابعتها. وتشمل الأهداف البشرية مجموعة متنوعة من الأشياء... ولا يمكننا إلا أن نتخيل فقط ما هي الكارثة التي سيؤدي إليها ظهور أنظمة فعالة حقا ستسعى إلى تحقيق هذه الأهداف".

وحذر رجل الأعمال والملياردر الأمريكي إيلون ماسك، سابقا من أن الذكاء الاصطناعي سيتحكم في نفسه حتما بسبب امتلاكه قدرة لتدمير البشرية.

المصدر: نوفوستي