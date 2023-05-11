مهندسون روس يبتكرون طائرة مسيرة بمواصفات خارقة

أعلن المكتب الإعلامي للمبادرة الوطنية للتكنولوجيا أن المهندسين الروس ابتكروا طائرة مسيرة تقلع وتهبط عموديا ويمكنها التحليق 12 ساعة على ارتفاع 8000 متر.



وجاء في بيان المكتب: "ابتكر المهندسون الروس طائرة مسيرة لا مثيل لها من طراز "Begalet-Mirage" تقلع وتهبط عموديا ويمكنها التحليق مدة 12 ساعة على ارتفاع يصل إلى 8000 متر".

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ويقول الكسندر بيجاك مدير شركة Aeronet - BEGAK Aerospace Development: "لقد ابتكرنا نموذجا عمليا للطائرة المسيرة وزنه 75 كلغم منها 20 كلغم حمولة محتملة، يمكنها التحليق على ارتفاع 6-8 ألف متر . مثل هذه الطائرة حاليا مطلوبة في السوق لتنفيذ مهام مختلفة. أولا وقبل كل شيء، لإعادة إشارة الاتصال أثناء حالات الطوارئ مثل الفيضانات، وكذلك لرصد حرائق الغابات أو خط أنابيب الغاز والمهام الاقتصادية الوطنية الأخرى".

ويشير بيجاك إلى أن مدة تحليق الطائرة المسيرة المزودة بمحرك كهربائي تبلغ حوالي الساعتين أو حوالي 350 كيلومترا. ولكن في النسخة الهجينة منها المزودة بمحرك كهربائي ومحرك احتراق داخلي سيمكنها التحليق مدة 12 ساعة.

ويقول: "تتميز هذه الطائرة بمخطط ديناميكي هوائي غير كلاسيكي، يسمح لها بالإقلاع من أي موقع غير مخصص لهذا الغرض —أعتقد حتى من سطح سفينة. عموما لا يمكنني كشف ميزات هذه الطائرة بالتفصيل. ولكني يمكنني القول بأننا قمنا بالفعل بالعديد من الرحلات الجوية، وسوف نبدأ قريبا بإجراء اختبارات أخرى".

المصدر: نوفوستي