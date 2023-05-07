درون روسي يدمر منظومة دفاع جوي أمريكية أرسلت لحماية نظام كييف من الدرونات

قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "فوستوك"، إن طائرة بدون طيار روسية دمرت منظومة دفاع جوي صاروخية أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشار الضابط إلى أن درون "لانسيت" الانتحاري الجوي الروسي دمر منظومة Avenger الأمريكية، التي أرسلها البنتاغون مؤخرا إلى نظام كييف لحمايته من ضربات الطائرات بدون طيار.

وأضاف: "تمكن الدرون الطائر لانسيت، من تدمير منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز Avenger في منطقة المركز السكني فوديان".

ونوه الضابط الروسي، بأن المنظومة الأمريكية كانت محمولة على سيارة هامر.

في أبريل الماضي، أعلن قائد القوات المشتركة لأوكرانيا سيرغي نايف، أن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية أفينجر دخلت في الخدمة القتالية في الجيش الأوكراني.

في نوفمبر عام 2022، تم الإعلان عن إدراج منظومات Avenger في الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي