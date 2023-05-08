"قنابل موقوتة" تطفو فوقك الآن!.. خريطة مرعبة تكشف عن خردة فضائية تدور حول الأرض!

ربما يصعب تصديق الحجم الهائل للخردة الفضائية التي تطفو فوق رؤوسنا، وانسدت هذه "القنابل الموقوتة"، كما أطلق على بعض الحطام، جميعها في مدار أرضي منخفض في أقل من 75 عاما.

ومع إطلاق المزيد والمزيد من الأقمار الصناعية كل يوم، من الواضح أن نرى سبب ذعر الحكومات ووكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم. إنها تسير في اتجاه واحد فقط - وخريطة تفاعلية مرعبة تكشف حجم المشكلة. لهذا السبب يتم وضع المعاهدات على عجل من قبل الدول التي ترتاد الفضاء، بينما تحاول الشركات الناشئة المبتكرة التوصل إلى طرق ذكية لإزالة كل الأشياء غير المرغوب فيها المتبقية من إرسال المجسات والأقمار الصناعية إلى الفضاء منذ الخمسينيات.

وتُظهر الخريطة، التي جمعتها LeoLabs لمراقبة الأقمار الصناعية وكشف الاصطدام، النفايات الفضائية التي تدور حاليا حول الأرض في الوقت الفعلي.

وتتوفر التفاصيل من حيث اسم جسم الصاروخ والحمولة الصافية والحطام.

وتستخدم LeoLabs رادارات ذات مصفوفة مرحلية أرضية - واحد في ألاسكا وواحد في تكساس واثنان في نيوزيلندا واثنان في كوستاريكا - لمراقبة مدار الأرض المنخفض.

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ويسمح هذا للشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها بتتبع وقياس أي جسم يطير عبر منطقة المراقبة الخاصة بها.

كما أن نظام التتبع قادر على اكتشاف الأشياء الصغيرة التي يصل عرضها إلى 2 سم، على عكس الكائنات الأكبر حجما التي تبلغ 10 سم.

ويمكن التمرير حول العالم والتكبير والتصغير لرؤية الحطام يطفو فوق بلدك.

وكُشف أن الأمة المسؤولة عن معظم النفايات غير المرغوب فيها هي الولايات المتحدة، وهو أمر قد لا يكون مفاجئا نظرا لنجاح ناسا في مجال إطلاق الصواريخ والاستكشاف، فضلا عن العدد المتزايد من الشركات الأمريكية الخاصة مثل "سبيس إكس" التي تطلق الأقمار الصناعية في الفضاء. ولديها 8497 جسما مثل أجسام الصواريخ والحمولات والحطام في مدار أرضي منخفض، وفقا لـ LeoLabs. وتليها روسيا بـ 4836، تليها الصين بـ 4047.

وتُظهر البيانات أن أكثر من نصف جميع المواجهات القريبة في المدار بين الأجسام ناتجة عن أقمار Starlink - حتى مع إطلاق 4000 فقط من أصل 12000 مخطط لها حتى الآن. كما تقدمت بطلب للحصول على موافقة لإضافة 30000 أخرى علاوة على ذلك.

وحذر العلماء من أن هناك احتمالا بنسبة 10% أن يُصاب شخص ما أو يُقتل بسبب سقوط مركبة فضائية أو صاروخ مُستهلك خلال العقد القادم.

لذلك، يلزم اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيف مدار الأرض، وكذلك لضمان تقليل المشاريع المستقبلية من أثرها من خلال التصنيع القابل لإعادة التدوير، واستعادة الأقمار الصناعية والتخفيف من أي حطام.

وتم إطلاق ما يقدر بنحو 15430 قمرا صناعيا في المدار منذ عام 1957، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، مع بقاء 10290 في الفضاء و7500 لا يزال يعمل.

ويقال إن الكتلة الإجمالية لجميع الأجسام الموجودة في المدار تساوي حوالي 10800 طن، بينما تشير النماذج الإحصائية إلى وجود 130 مليون قطعة من الحطام يتراوح حجمها من 1 مم إلى 1 سم.

المصدر: ديلي ميل