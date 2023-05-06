صورة مقربة مذهلة للشمس تخفي تفاصيل خفية!.. هل يمكنك ملاحظتها؟

تُعرف الشمس بأنها ضخمة ومضطربة وعنيفة بشكل غير مفهوم، وتطلق إشعاعات عالية الطاقة في الفضاء، بعضها يصطدم بمحطة الفضاء الدولية.

وتدور محطة الفضاء الدولية حول كوكبنا 16 مرة في اليوم. وباستخدام التلسكوب الصحيح، من الموقع الصحيح، يمكنك رؤيتها تمر فوق رأسك.

والتقط المصور أندرو مكارثي مؤخرا لحظة حاسمة في صورة مذهلة استغرقت 12 ساعة لتكوينها، وثلاثة تلسكوبات لالتقاطها. وقد تبدو كصورة واحدة، لكنها في الواقع عبارة عن فسيفساء من آلاف الصور.

لذا، هل يمكنك تحديد محطة الفضاء في هذه الصورة؟.

This shot required using 3 different telescopes and resulted in me getting stranded in the desert with all my equipment (tire blowout) but I'd say it was worth it. Check out the International Space Station whizzing by a sunspot! pic.twitter.com/lmdMt7RFip — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) April 4, 2023

تقع المحطة الفضائية بجوار بقعة شمسية - وهي منطقة من السطح الشمسي تبدو مظلمة لأنها أبرد من المنطقة المحيطة.

وقال مكارثي لـ Insider: "تكاد تضيع في البقع الشمسية". ويبدو أن المحطة على سطح الشمس، ولكن هذا فقط لأنها بعيدة جدا عنا: 250 ميلا (402 كيلومترا) فوق الأرض.

وتأتي المحطة الفضائية كمجرد صورة ظلية متواضعة مقابل بلازما الشمس الهائجة.

I used multiple scopes because the best way to capture the ISS is against a uniform background. This is a single raw image, dozens of which were stacked/sharpened & blended with the image from the h-alpha telescope. Learn more about this here: https://t.co/BOJNldZa23pic.twitter.com/8d3x6GAE1R — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) April 4, 2023

وعندما تصبح الشمس أكثر نشاطا، فإن هذه المادة الشديدة الحرارة تنطلق إلى الفضاء بشكل متكرر، وأحيانا باتجاه الأرض، في ثورات بركانية تسمى التوهجات الشمسية أو القذف الكتلي الإكليلي.

وفي مارس، تسببت الانفجارات الشمسية في ظهور الشفق القطبي الشمالي، المعروف أيضا باسم الشفق القطبي، في ظهور غير مسبوق جنوبا مثل فينيكس، أريزونا. لكن يمكنها أيضا تعطيل شبكات الطاقة، وحجب إشارات الراديو، ودفع الأقمار الصناعية خارج المدار، وإرباك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وحتى إتلاف التكنولوجيا في المحطة الفضائية.

ولم يواجه مكارثي أي مشاكل تقنية من الانفجارات الشمسية، لكنه واجه مشاكله الخاصة في التقاط هذه الصورة. وتطلبت توازنا بين التوقيت المثالي والفيزياء الدقيقة والكثير من المثابرة.

وتمر المحطة الفضائية بين الأرض والشمس بشكل متكرر، ولكن للحصول على صورة جيدة، احتاج مكارثي إلى أن تكون في السماء مباشرة.

وقال: "وإلا فإن المحطة الفضائية ستكون أقل في الأفق وأصغر".

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وأشار إلى التواريخ والأوقات الدقيقة التي ستمر فيها فوق صحراء أريزونا على بعد حوالي ساعتين من منزله. وفي أول فرصة، حمل المعدات في سيارته وانطلق إلى المكان المحدد الذي حسبه. وأقام تلسكوباته. وكانت السماء صافية. وكان على استعداد لالتقاط الصورة.

وفي لحظة عبور المحطة الفضائية - أقل من نصف ثانية عندما عبرت الشمس - مرت سحابة مارقة وحجبت الرؤية.

وحاول مكارثي مرة أخرى في يوم آخر. في الطريق، انفجر إطاره. محاولة أخرى فشلت. لكن ذلك لم يردعه. واستبدل الإطار، وتمنى أن تصمد بقية الإطارات لفترة أطول قليلا، وعاد إلى الصحراء للعبور التالي.

وتتنقل المحطة الفضائية عبر الشمس مثل إبرة سريعة الحركة في كومة قش.

وأوقف مكارثي السيارة وأقام معداته على جانب الطريق. وكان مجال رؤية التلسكوبات صغيرا من أجل الحصول على الكثير من التفاصيل، لذلك كان عليه أن يأخذ مئات اللقطات الصغيرة لكل جزء من سطح الشمس. وكان يقوم بتكديسها معا في فسيفساء من أجل الصورة النهائية.

وقال مكارثي: "تحت أشعة الشمس الساطعة، أنظر إلى شاشة الكمبيوتر المحمول هذه وأحاول فقط أن أكتشف، شمس بلا ملامح إلى حد ما، حيث من المفترض أن أوجه التلسكوب الخاص بي".

واستخدم البقع الشمسية كإشارة بصرية، مع العلم أن المحطة الفضائية ستمر أمامها.

وقال: "لقد رسمت موقفي على الأرض بناء على المكان الذي ستعبر فيه [محطة الفضاء الدولية] تلك البقعة الشمسية بعينها. وطالما استطعت الحصول على تلك البقعة الشمسية في مجال رؤيتي، فسأحصل أيضا على محطة الفضاء الدولية".

وفي الخلفية، أراد مكارثي التقاط الدراما النارية للكروموسفير للشمس، الطبقة الرقيقة من البلازما بين سطحها المرئي (الغلاف الضوئي) والطبقة الخارجية من الغلاف الجوي (الإكليل). وفي هذه الطبقة، تصل درجة حرارة بلازما الشمس إلى ما يزيد عن 10000 درجة فهرنهايت (5538 درجة مئوية) - وهي شديدة الحرارة لدرجة أن الهيدروجين يصدر ضوءا ضارب إلى الحمرة، وفقا لوكالة ناسا. وهذا هو ضوء الكروموسفير الذي أراد مكارثي التقاطه.

وقال مكارثي في صور الكروموسفير، تبدو الشمس مثل "كرة مشعرة" بسبب كل حركة البلازما.

لكن المحطة الفضائية تظهر في الضوء المرئي. لهذا السبب احتاج مكارثي إلى ثلاثة تلسكوبات. والتقط أحدها انبعاثات "الهيدروجين ألفا" من الكروموسفير.

والتقطت تلسكوباته حوالي 230 صورة في الثانية.

وفي غضون ذلك، التقط تلسكوب ألفا الهيدروجين عشرات الآلاف من الصور المقربة عبر سطح الشمس، لربطها معا.

المصدر: ساينس ألرت