خبير عسكري يكشف قدرات العربة القتالية BMP-3 الروسية

أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي سوكونكين أن العربة القتالية الروسية من طراز BMP-3 يمكنها تدمير مبنى سكني عادي.

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ويشير الخبير في مقابلة مع NEWS.ru إلى أنه بفضل القدرات النارية العالية لعربة المشاة القتالية الروسية BMP-3 يمكنها تدمير جدران الخرسانة المسلحة والطوب لمبنى سكني عادي. ويؤكد على أنه بفضل قدراتها في مجال القصف العنيف يمكنها تدمير المبنى تماما بغض النظر عن المواد الإنشائية المستخدمة في بنائه. ووفقا له، يجب أن تثير هذه القدرات الرعب في صفوف العدو.

ويضيف، نظرا لقدراتها النارية لا يمكن الإختباء منها خلف جدار. فهذه العربة مزودة بمدفع رشاش عيار 30 ملم. ويمكن لقذائفها المحتوية على كيلوغرام من مادة متفجرة اختراق مختلف الجدران الخرسانية والمبنية بالطوب بسهولة. ناهيك عن قدرات مدفعها عيار 100 ملم.

ووفقا له، يمكن لهذه العربة القتالية في ساحة المعركة دعم الدبابات بنيران المدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم. ويمكنها في حالة غياب الدبابات عن ساحة المعركة، أن تحل محلها جزئيا بفضل مدفعها عيار 100 ملم.

المصدر: NEWS.ru