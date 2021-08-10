مشاة البحرية في أسطول البلطيق يتسلمون عربات قتالية من طراز BMP-3F

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن مشاة البحرية في أسطول البلطيق سيتسلمون قبل نهاية السنة الحالية عربات قتالية من طراز BMP-3F، وحاليا يتدربون على استخدامها.



ويشير المصدر في حديث لصحيفة "إيزفيستيا"، إلى أن كتيبة من اللواء 336 من قوات مشاة البحرية سوف تبدأ باستلام هذه العربات قريبا.

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ويضيف، تستخدم قوات مشاة البحرية في أسطول البلطيق حاليا عربات قتالية مدرعة من طراز BTR-82A المزودة بمدافع أوتوماتيكية عيار 30 ملم. وتعتبر عربات BMP-3F - أكثر العربات حماية من بين جميع العربات القتالية التي تستخدمها القوات البرية والمحمولة جواً ومشاة البحرية حاليا.

ويسمح وجود هذه العربات القتالية تحت تصرف مشاة البحرية باستخدامها كقوة ضاربة، كما يمكن أن تكون مفيدة في حماية السواحل. لأن هذه العربات يمكنها إلحاق أضرار في القوات البحرية المعادية وإغراق سفن الإنزال. وهذه العربات الجديدة مزودة بمدافع عيار 100 ملم ومدافع أوتوماتيكية عيار 30 ملم، وثلاثة مدافع رشاشة عيار 7.62 ملم.

وقد صممت هذه العربات القتالية خصيصا لقوات مشاة البحرية، حيث يمكنها البقاء في الماء إلى سبع ساعات متتالية، وتسمح المعدات الحربية المجهزة بها بإطلاق النار حتى عندما يكون اضطراب سطح البحر بمقدار وحدتين. وتبلغ سرعتها القصوى في البر 70 كيلومترا في الساعة وفي الماء 10 كيلومترات في الساعة.

المصدر: صحيفة "إيزفيستيا"