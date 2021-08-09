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الأسطول الروسي يتسلم 3 غواصات نووية مع نهاية العام الجاري

أخبار روسيا

الأسطول الروسي يتسلم 3 غواصات نووية مع نهاية العام الجاري
Reuters
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كشف مصدر في مجال بناء السفن أن الأسطول البحري الروسي سيتسلم 3 غواصات نووية دفعة واحدة مع نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر ذاته أن الحديث يدور عن 3 غواصات استراتيجية، وهي "كنياز أوليغ"، و"نوفوسيبيرسك" متعددة الأغراض، و"بيلغورود".

وفي نهاية يوليو الماضي قال المدير العام لـ"سفماش" (المجمع الصناعي العسكري)، ميخائيل بودنيتشينكو، إن الشركة تخطط لتشغيل ثلاث غواصات بحلول نهاية هذا العام، دون تحديد أي منها.

المصدر: نوفوستي

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