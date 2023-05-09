روسيا تحدّث إحدى أشهر سفنها الصاروخية وتعيدها للخدمة في المتوسط

ذكر مصدر مقرب من سلاح البحرية الروسي أن روسيا ستخضع سفينة "الأدميرال غريغوريفيتش" لأعمال صيانة وتعديل وتعيدها للخدمة في البحر المتوسط.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية :"بعد أعمال الصيانة التي ستخضع لها السفينة في حوض يانتار الروسي لبناء السفن ستعود للخدمة في صفوف القوات البحرية الروسية المتواجدة في البحر المتوسط".

وأضاف "بعد الإصلاح ستعودة السفينة لتعمل مع فرقاطة الأدميرال غروشكوف في صفوف القوات البحرية الموجودة في مياه المتوسط".

وتعتبر "الأدميرال غريغوريفيتش" أول سفينة من أصل ثلاث سفن طورتها روسيا في مصنع "يانتار" في إطار المشروع الحكومي 11356 لصالح أسطول البحر الأسود في جيشها، وتم تكليف هذه السفينة للخدمة في الجيش الروسي عام 2016.

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وتأتي السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 11356 بهياكل بطول 124.8 م، عرضها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 4035 طنا، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4850 ميل في كل مهمة، وتتسلح هذه السفن بمدافع A-190 من عيار 100 ملم، ومنظومات صاروخية ورشاشة مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ "كاليبر" المجنحة، فضلا عن تجهيزها بمنصات لحمل مروحيات KA-27 وka-31 الروسية.

المصدر: سلاح روسيا