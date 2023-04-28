أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلم سفينة صاروخية جديدة

أعلن مصنع "آمور" الروسي لبناء السفن أن الاستعدادات جارية في المصنع لتسليم الجيش الروسي فرقاطة صاروخية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "قبل الـ 30 من يوليو القادم من المفترض أن يقوم مصنعنا بتسليم سفينة "رِزكي" المتعددة الأغراض للجيش الروسي، يواصل الخبراء الآن عمليات اختبار السفينة وتجهيزها في القاعدة التابعة لنا في فلاديفوستوك".

وتعتبر "رِزكي" رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على بنائها عام 2016، وكانت الخطط الأولية تقضي بتسليمها للجيش عام 2020، لكن العملية تأجّلت عدة مرات بعد أن تقرر إدخال بعض التعديلات على السفينة.

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 20380 نحو 100م، ومقدار إزاحتها 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، ومنصة لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا