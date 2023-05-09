العلماء الروس يكتشفون سبب التغيرات المناخية المفاجئة في القطب الشمالي

أعلن علماء الفيزياء بجامعة بطرسبورغ أن تغير مؤشرات الغلاف الجوي التي تستمر أكثر من أسبوعين، قد تكون سببا في تقلبات درجات الحرارة في القطب الشمالي.



ويشير مصدر في وزارة التعليم والعلوم الروسية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن تقلبات مؤشرات الغلاف الجوي في العالم (الضغط، الكثافة، درجة الحرارة، سرعة الرياح) تشمل كامل سمك الغلاف الجوي، ويمكن ان تستمر هذه التقلبات شهرا كاملا.

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وقد درس علماء جامعة بطرسبورغ في مختبر بحوث طبقة الأوزون والغلاف الجوي العلوي بالجامعة وباستخدام طرق النمذجة الرياضية تأثير عدد من الموجات الفلكية في الدورة العالمية للغلاف الجوي بفترات تتراوح من 3 إلى 16 يوما .

وقد ركز الباحثون اهتمامهم على الموجات الفلكية التي تستمر 16 يوما، والتي تلاحظ دائما في الغلاف الجوي وتشتد شتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي. كما درست هذه الموجات سابقا باستخدام بيانات الأقمار الصناعية والرادارات، ولكن لم يجر سابقا أي تقييم لمساهمة الموجات الفلكية التي تستمر 16 يوما في تغير سرعة الرياح ودرجة الحرارة على الأرض.

وأظهرت نتائج التجارب العديدة أن هذه الموجات قادرة على إحداث اضطرابات في طبقة الستراتوسفير ، التي بدورها تؤدي إلى احترار وبرودة شاذين في القطب الشمالي وخطوط العرض المعتدلة.

المصدر: نوفوستي