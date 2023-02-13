عالم روسي يتوقع متى سيذوب جليد القطب الشمالي بالكامل

يفترض عالم المحيطات الروسي ألكسندر أوسادتشيف، أن يبدأ ذوبان جليد القطب الشمالي تماما في فترات الصيف والخريف بحلول منتصف القرن الحالي.





ويشير أوسادتشيف الفائز بالجائزة الرئاسية للعلوم الممنوحة للعلماء الشباب في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى ضرورة أخذ هذه المسألة بالاعتبار عند التنبؤ بالملاحة في الطريق البحري الشمالي .

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ويقول: "يتوقع العديد من الباحثين أن القطب الشمالي سيخلو لعدة أشهر في فترة الصيف والخريف من الجليد تماما، ويعود في الشتاء يتجمد مرة أخرى".

ويضيف، ولكن تقلص مساحة الغطاء الجليدي في القطب الشمالي بسبب الاحترار العالمي بنسبة 44 بالمئة مقارنة بثمانينيات القرن الماضي، ينسب إلى الصيف في حين هذا المؤشر لم يتغير كثيرا في الشتاء.

ويقول: "يستعيد الغطاء الجليدي في الشتاء مساحته الأولية تقريبا، وهذا المؤشر ثابت نسبيا".

ويضيف: "ولكن ذوبان جليد القطب الشمالي في الصيف بكامله، لا يبدو سيناريو غير واقعي. بالعكس، أظهر العديد من النماذج المصممة هذا الواقع".

ويشيرالعالم الروسي الشاب، إلى أنه كان متوقعا أن يذوب جليد القطب الشمالي بالكامل في فصلي الصيف والخريف أعوام 2020-2030 .

ويقول: "ولكن كما نرى هذا لم يحصل ولن يحصل بعد ثلاث أو أربع أو حتى خمس سنوات. ولكن قد يحصل بعد 20 سنة".

ووفقا له، يجب أخذ هذه المسألة بالاعتبار عند التفكير في تطوير الملاحة في الطريق البحري الشمالي.

المصدر: نوفوستي