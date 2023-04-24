حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" تحصل على منظومة حديثة من وسائط الدفاع الجوي

تحصل حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" التي تخضع في الوقت الراهن لعملية تحديث عميق على منظومة جديدة من وسائط الدفاع الجوي.

وهذه الوسائط هي منظومة "بانتصير- إم" الفريدة للصواريخ والمدافع المضادة للجو، والتي ستحمي السفينة من الضربات الجوية بصفتها نظاما يعتبر جزءا لا يتجزأ من مجموعة وسائط الدفاع الجوي المتكاملة.

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أفاد بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية في حديث أدلى به لصحيفة "إيزفستيا" الروسية.

وقال المؤرخ العسكري، دميتري بولتينكوف، إن منظومة "بانتصير – إم" مخصصة لحماية حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" من كافة أنواع الأهداف الجوية في المنطقة القريبة من السفينة. وليس ثمة اليوم في العالم نظام يمكن أن بقوم بأداء تلك المهمة أفضل من "بانتصير –إم".

جدير بالذكر أن مدى عمل منظومة "بانتصير" يبلغ 20 كلم. والارتفاع الذي تدمر فيه الأهداف الجوية تصل 15 كلم.

يذكر أن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" تُجهّز فيها مواقع خاصة بتخزين أحدث الذخائر الجوية، وبينها القنابل الجوية الموجّهة والصواريخ المجنحة التي ستستخدمها مقاتلات "سو-33" و"ميغ – 29".

وستبلغ سرعة حاملة الطائرات المطوّرة 29 عقدة، وإزاحتها 61390 طنا، وبمقدور السفينة البقاء في البحر لمدة 45 يوما، وهي تحمل على متنها 50 طائرة ومروحية قتالية.

وطاقمها 1500 فرد.

المصدر: إيزفستيا