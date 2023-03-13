صحيفة أمريكية: القوات الروسية تزوّدت بصاروخ فرط صوتي "قاتل" لجميع الطائرات

أظهر صاروخ "جو – جو" البعيد المدى الروسي من طراز " إر – 37 إم" فعاليته القصوى في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وقالت صحيفة Military Watch إن الصاروخ الروسي الفرط الجوي لا يترك أي فرصة لمقاتلات "سو- 27" و"ميغ – 29" و"سو-25" و"سو- 24 إم" وكذلك المروحيات والمسيرات الأوكرانية، بما فيه مسيرة "بيرقدار"، التي يعجز كل منها عن التصدي للصاروخ الروسي، وذلك بفضل مداه الكبير ورأسه القتالية بوزن 60 كلغ وسرعته الهائلة التي تبلغ 6 ماخ (نحو 7500 كلم/ساعة).

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ويضمن كل ذلك تفوقه على أفضل صاروخ أمريكي "جو – جو" AIM-120D الذي يقل عنه حجما، لكن مداه أقل بكثير ويعادل 160 كلم. أما الرأس القتالية للصاروخ الأمريكي فيزن 20 كلغ ويحلّق بسرعة 4.5 ماخ (نحو 5500 كلم/ساعة.

ويمكن أن تحمل صاروخ " إر – 37 إم" مقاتلات "ميغ – 31"، "سو-35" و"سو- 57" للجيل الخامس التي تُطلقه دون أن تدخل منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية. وقد سقطت ضحية لهذا الصاروخ كل الأنواع من الطائرات والمروحيات الأوكرانية.

وقالت الصحيفة أن احتمال إصابة الأهداف بهذا الصاروخ الروسي يقترب من 100%، ويعني ذلك أن صاروخا واحدا من هذا النوع يكفي لتدمير أية طائرة أوكرانية، مشيرة إلى أن الصاروخ قد استعرض فاعلية عالية عند إطلاقه من قبل طائرة حربية تقوم بمناورات معقدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا