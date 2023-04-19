روبوت "ماركر" المقاتل الروسي يزوّد بمسيّرة على شكل طائرة

سيزوّد روبوت "ماركر" المقاتل الروسي بمسيّرة "باس – 80" الصغيرة الحجم التي تم تصميمها خصيصا لهذه المنصة الأوتوماتيكية.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن الشركة المصنعة للمسيّرة.

ويشار إلى أن مسيرة "باس – 80" تم تصميمها على هيئة طائرة. ويتم الآن اختبارها بدون القسم القتالي، كما تتم تجربة تكنولوجيا تشغيلها والتحكم فيها عن بعد وإيصالها إلى الهدف بدقة فائقة.

وقد بلغ وزن المسيّرة 1700 غرام، ووزن قسمها القتالي 600 غرام، مع العلم أن هذا الوزن يمكن أن يُزاد، إذا اقتضى الأمر ذلك. ويمكن أن تحلّق المسيّرة إلى مسافة 30 كلم. كما يمكن أن تبقى في الجو لمدة 18 دقيقة.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن 4 روبوتات مقاتلة من طراز "ماركر" وصلت إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تزويدها بأسلحة قوية مضادة للدبابات. أما الآن فتتم تجربة خوارزميات خوض القتال باستخدام الروبوت.

وتم تزويد الروبوت كذلك بمحرك هجين، ما يمكّنه من العمل المستمر خلال ما يزيد عن يوميْن دون أن يزوّد بالوقود. كما يمكن أن تنصب على الروبوت أجهزة رصد لمراقبة الأوضاع في ميدان القتال.

ويمكن أن يحمل روبوت "ماركر" المدولب رشاشا ومنصة لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومسيّرة. أما النموذج المجنزر لروبوت "ماركر" فيمكن أن يحمل رشاشا ثقيلا من طراز "أوتيوس" وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات من طراز "إر بي غي – 26".

المصدر: روسيسكايا غازيتا