بيلاروس تطور معدات ستدخل في صناعة الطائرات المدنية الروسية

أعلنت وسائل إعلام بيلاروسية أن بلادها ستساهم في تطوير بعض المعدات التي تدخل في صناعة الطائرات المدنية الروسية.

وحول الموضوع قال رئيس فرع السفارة البيلاروسية في مدينة كازان الروسية، فيكتور شيتكو: "كجزء من الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والبيلاروسي سيوقع مصنع مينسك رقم 407 للطيران المدني ومصنع كازان الروسي للطيران خارطة طريق للتعاون في مجال إنتاج مكونات الطائرات المدنية، إذ يخطط المصنع البيلاروسي إنتاج مكونات ستدخل في صناعة طائرات Tu-214".

وأضاف "مصنع كازان الروسي يخطط للبدء بإنتاج 70 طائرة سنويا من نوع Tu-214 بحلول عام 2030، لذلك ستساعد مصانعنا في إنتاج المعدات اللازمة لتطوير هذه الطائرات".

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ومن جانبه قال السفير البيلاروسي في موسكو، دميتر كروتوي حول الموضوع: "شركات صناعة الطيران البيلاروسية توسع قوائم الطلبات الروسية في المستقبل، يمكن أن ننتقل في المستقبل إيضا إلى خطط التجميع الكامل للطائرات الروسية المدنية في بلادنا.. قمنا بزيارات لمصانع الطيران في كازان وأوليانوفسك، ونخطط لإرسال وفد حكومي إلى إيركوتسك الروسية أيضا، نحن نتحدث عن خطط لزيارة المنشآت والمدن الروسية التي تنشط فيها صناعة الطيران، ونهدف إلى استحداث برامج طويلة الأمد لتوسيع التعاون بين تلك المنشآت ومصانع الطيران البلاروسية مثل المصنعين رقم 407 و558".

المصدر: سلاح روسيا