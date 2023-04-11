روسيا تشيّد منشآت لتطوير أجيال جديدة من المروحيات والدرونات

أعلنت مؤسسة روستيخ" الروسية أنها بدأت بتشييد مبان ومنشآت جديدة لتطوير المرحيات والدرونات المتطورة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "بدأت شركة المروحيات الروسية القابضة التابعة لمؤسستنا بتشييد مبنى جديد في مؤسسة Reduktor-PM بمدينة بيرم الروسية، وفي هذا المبنى سيتم تطوير واختبار المعدات المخصصة للمروحيات والدرونات الواعدة. هذا الأمر سيساعد على زيادة إنتاج هذه الطائرات، وسيوسع نطاق منتجاتنا. ومن المفترض أن تنتهي أعمال تشييد وتجهيز هذا المبنى عام 2025".

وأضاف البيان "حضر حفل وضع حجر الأساس للمبنى الجديد حاكم مقاطعة بِرم، دميتري ماخونين، ورئيس قسم تكنولوجيا الطيران في روستيخ، أناتولي سرديوكوف، ونائب رئيس شركة المروحيات الروسية القابضة، ميخائيل ريباكوف".

وحول المشروع قال حاكم مقاطعة برم، دميتري ماخونين: "المبنى الجديد سيصبح واحدا من أكثر المنشآت حداثة وتطورا، ومكانا فريدا لتطوير صناعة الطيران في روسيا.. خلال السنوات الماضية جمعنا أكثر من 700 مليون روبل من خلال صندوق التنمية الصناعية الفيدرالي والإقليمي بهدف دعم صناعة الطيران، لدينا خطة ممنهجة لدعم هذا القطاع الصناعي، ونعمل على تدريب الموظفين والتقنيين، ونشيّد مختبرات جديدة، ونحسّن برامج التدريب الخاصة بهذا المجال. مع تشييد المبنى الجديد ستصبح مقاطعة بِرم مركزا مهما لصناعة الطيران في روسيا".

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تعمل بشكل فعال خلال السنوات الماضية على تطوير قطاع صناعة الطيران، ولديها خطة لتأمين استقلالية هذه الصناعة والتخلي عن المنتجات الأجنبية التي تدخل فيها.

المصدر: سلاح روسيا