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موسكو بدأت بإنتاج مروحيات مدنية جديدة بدون طيار

العلوم والتكنولوجيا

موسكو بدأت بإنتاج مروحيات مدنية جديدة بدون طيار
Telegram/الصفحة الرسمية لعمدة موسكو
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أعلن عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين أن مؤسسات في العاصمة الروسية بدأت بإنتاج مروحيات جديدة بدون طيار ستستخدم للأغراض المدنية.

وحول الموضوع قال سوبيانين :"بدأت عملية إنتاج الطائرات المدنية بدون طيار في منطقة Rudnevo الصناعية في موسكو، في نوفمبر الماضي قررنا استحداث مركز فيدرالي على أراضي هذه المنطقة لإنتاج الدرونات وأنظمتها، هذا المجمع كبير سيوفر آلاف فرص العمل".

وفي مارس الماضي كانت شركة Aeromax الروسية في منطقة  Rudnevo الصناعية قد أعلنت عن إطلاق إنتاج مروحيات مسيرة مخصصة لنقل البضائع وقادرة على العمل في ظروف الطقس القاسية، وأشارت إلى أنها تخطط لاستحداث 3 مبان أخرى في المنطقة المذكورة لإنتاج الدرونات، وأن هذا المشروع سيخلق أكثر من ألفي فرصة عمل جديدة.

موسكو بدأت بإنتاج مروحيات مدنية جديدة بدون طيار
telegram/ t.me/mos_sobyanin
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وأشار عمدة موسكو في قناته على "تلغرام" إلى أن منطقة Rudnevo الصناعية تضم حاليا 18 منشأة بمساحة إجمالية تبلغ 120 ألف متر مربع، وهذه المباني جاهزة بالفعل لعمليات الإنتاج.

المصدر: سلاح روسيا

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