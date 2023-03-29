شركات وجامعات روسية تتعاون على تطوير تقنيات للطائرات المسيرة

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها تتعاون مع عدة جامعات ومؤسسات في البلاد لتطوير تقنيات الطائرات المسيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الجامعة الفيدرالية الجنوبية الروسية وبدعم من مؤسسة "روستيخ" الروسية تعمل على مشروع لإنشاء قاعدة مكونات إلكترونية خاصة لإنتاج الطائرات بدون طيار.

وسيتم العمل على المشروع في كلية الهندسة المتقدمة التابعة للجامعة الفيدرالية الجنوبية، والتي استحدثت عام 2022 بالشراكة مع "روستيخ" وعدد من المؤسسات الروسية مثل "الشركة الروسية المتحدة لتطوير التقنيات" وشركة "إليمينت" و"شركة Radioelectronic،

وحول الموضوع قالت رئيسة الجامعة الفيدرالية الجنوبية الروسية، إينا شفتشنكو: "بحلول عام 2026 سيكون لدينا مهمة كبيرة تجمع التقنيين والمصممين في مجال الطائرات بدون طيار، وسيتعين علينا تطوير قاعدة مكونات إلكترونية خاصة للتحكم بالطائرات المسيرة، وتطوير مواد ومعدات لتلك الطائرات يعتبر أمرا مهما اليوم، بالإضافة إلى ضرورة تطوير منظومات الاتصالات التي يمكن استعمالها لأغراض مختلفة.. أن إحدى المهام العلمية والتقنية الرئيسية لمدرسة الهندسة المتقدمة في جامعتنا هي تطوير مركبات جوية ذاتية القيادة قادرة على العمل بشكل منفرد أو جماعي، وتطوير أليات لعمل تلك الطائرات".

إقرأ المزيد

وفي إطار العمل المشترك ما بين الجامعة و"روستيخ" من المفترض أن يتم استحداث نظام لتدريب الكوادر والمهندسين على التحكم بالطائرات المسيرة، الأمر الذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج "روستيخ كود" الذي أطلقته "روستيخ" العام الجاري.

المصدر: سلاح روسيا