روسيا تستخدم في عمليتها العسكرية الخاصة ناقلات مدرعة مزدوجة برمائية

تستخدم وحدات الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة معدات تتميز بقابلية فريدة للحركة وقدرة فائقة على اجتياز كل الأنواع من الأراضي غير المجهزة للسير.

ومن بينها ناقلات ДТ-10ПМ المجنزرة البرمائية المتكونة من قسمين مترابطين. وتخصص تلك الناقلات لاستخدامها في المناطق الخالية تماما من الطرق، وبمقدورها نقل الأفراد والحمولة بوزن إجمالي يصل 10000 كلغ. أما وزن الناقلة الجاهزة فيبلغ 23500 كلغ. وتتسع قمرة قيادة الناقلة لـ5 أفراد، أما مقطورتاها فيمكن أن تتسعا لـ57 فردا آخر.

طول الناقلة 14240 ملم، وعرضها 2800 ملم، وارتفاعها 3050 ملم، ويُنتج محرّكها من طراز В-46-5С قوة 710 أحصنة، سرعتها القصوى خارج الطرق 44 كلم/ساعة. وتبلغ سرعتها عند اجتياز الموانع المائية 5 كلم/ساعة، ويمكن أن تسير الناقلة إلى مسافة 700 كلم دون أن تزوّد بالوقود.

ويبلغ متوسط ضغطها على التربة 0.22 كلغ على السنتيمتر المربع، والزاوية القصوى لميلها 35 درجة.

وعلاوة على ذلك فإن أسرة العربات العسكرية المزدوجة (ذات القسميْن) تتضمن كذلك نماذج أخرى، وبينها ناقلة ДТ-3ПМ المدرعة ومنظومة "تور" المزدوجة للصواريخ المضادة للجو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا