القنبلة الأمريكية "الذكية" JDAM في أوكرانيا تتوه عن أهدافها.. والبنتاغون يشير إلى الأسباب

أفادت قناة NBC News التلفزيونية، بأن الجانب الأمريكي يحقق في سبب خلل في عمل منظومة توجيه القنابل الذكية JDAM الذي حدث عند استخدام هذه القنابل في أوكرانيا.

وأشارت القناة، مستشهدة بوثائق سرية يزعم أنها تخص البنتاغون، إلى أن من بين الأسباب المحتملة للخلل، ينظر الجانب الأمريكي في احتمال نشاط وسائط التشويش الإلكتروني الروسية.

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وقالت القناة: "تبحث الوثيقة، التي تتسم بالطابع السري، في سبب فشل القنابل الأوكرانية المزودة بأنظمة توجيه JDAM أمريكية الصنع في إصابة أهدافها. ومن بين الأسباب المحتملة يجري النظر في احتمال عدم تحضير صواعق القنابل بشكل صحيح وأن المشاكل التي ظهرت إشارات نظام تحديد المواقع (GPS) قد تكون ناجمة عن عمل أجهزة التشويش الروسية".

في وقت سابق، أكد مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، استخدام كييف "قنابل ذكية" غربية من طراز JDAM-ER (ذخيرة الهجوم المباشر ممتد المدى).

المصدر: نوفوستي