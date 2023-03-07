وسائل إعلام: الجيش الأوكراني يستخدم قنابل ذكية يصل مداها إلى 72 كلم

أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيمس هيكر أن لدى أوكرانيا مخزونا "صغير نسبيا" من قنابل JDAM الذكية التي يمكن أن تصيب أهدافا على بعد 72 كيلومترا.

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جاء ذلك وفق ما نقله موقع The War Zone عنه، حيث قال إنه من الممكن ربط أجهزة JDAM بقنابل غير موجهة (220-900 كلغم)، وتحويلها إلى قنابل موجهة من خلال نظام التوجيه والملاحة بالقصور الذاتي INS، مع دعم من شبكة GPS لتحديد المواقع.

وقال هيكر إن هذا السلاح يتيح لسلاح الجو الأوكراني استخدام قنابل موجهة بدقة طويلة المدى ضد القوات الروسية، ما يمكن أن يمثل ما أسماه "مشكلة للجيش الروسي".

وتابع هيكر بأنه تم تسليم هذه القنابل لأوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن التكوين الدقيق لقنابل JDAM التي تلقتها أوكرانيا حتى الآن غير واضح. ويفيد الموقع بأنه وعلى الرغم من أن تلك القنابل تستند إلى سلسلة قنابل Mk 80 إلا أنها ليست مخصصة للاستخدام كأسلحة هجومية للأغراض العامة، ويبدو على الأرجح أن القنابل التي تم تسليمها لأوكرانيا هي قنابل أكثر تقليدية في جوهرها، مع احتمال أن تكون "الرؤوس الحربية" عبارة عن ألغام Quickstrike تم تحويلها مرة أخرى إلى قنابل عادية.

كذلك من غير الواضح أي المنصات ستستخدمها القوات الأوكرانية لإطلاق هذه الأسلحة، حيث تحدث الجنرال هيكر عن هذه القنابل فورا بعد حديثه عن دمج الصواريخ المضادة للإشعاع عالية السرية AGM-88 الأمريكية مع مقاتلات "ميغ-29" و"سو-27" السوفيتية، لهذا فمن المحتمل أن يتم استخدام هذه المقاتلات في إطلاق هذه القنابل.

كذلك صرح هيكر بأن العدد الإجمالي لـ JDAM الذي تمتلكه أوكرانيا حاليا محدود، وقال: "لديهم ما يكفي للقيام بضربتين".

المصدر: The War Zone