روسيا تختبر سفينة أبحاث بحرية طورتها لجيشها

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الاستعدادات جارية للبدء بمرحلة أخرى من الاختبارات على سفينة أبحاث جديدة طورت لصالح الجيش الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية لمصنع "ريبينسك" الروسي لبناء السفن: "تجري الاستعدادات حاليا لإجراء مرحلة جديدة من الاختبارات البحرية على سفينة ياكوف لابوشكين التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 19910".

وأضاف البيان: "بدأ العمل على تطوير هذه السفينة عام 2019، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مايو 2022، وسميت على اسم الادميرال، ياكوف لابوشكين الذي كان أحد أبرز القادة في سلاح البحرية السوفيتي، والذي ساهم بشكل فعال في تطوير وتحسين أساليب الملاحة في الأسطول السوفيتي، وبعد الانتهاء من الاختبارات المطلوبة من المفترض أن تسلم السفينة لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي".

ويبلغ طول السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 19910 نحو 59 مترا، وعرضها 11.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1270 طنا، فضلا عن تجهيزها بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المكسوة بالجليد.

ويمكن لهذه السفن العمل لمدة 25 يوما وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 22 شخصا، وتمتلك روسيا اليوم 3 سفن أبحاث من هذا النوع عاملة من أساطيلها حاليا، وتعمل على تطوير 6 سفن أخرى من هذه الفئة.

المصدر: سلاح روسيا