أسطول بحر البلطيق الروسي يستعيد سفينة صاروخية مضادة للغواصات بعد صيانتها

أعلن مصنع "يانتار" الروسي عن انتهاء عملية صيانة إحدى أشهر السفن الحربية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي.

وقال مصدر في المصنع لوكالة "تاس" الروسية "تم الانتهاء من عمليات إصلاح سفينة "ياروسلاف مودري" الحربية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي".

وأضاف المصدر "بعد الانتهاء من عمليات الصيانة جرى إنزال السفينة إلى المياه بنجاح في الرصيف العائم التابع لأحد أحواض السفن في مصنعنا، وفي المستقبل القريب سيتم إرسال السفينة ليستلمها العميل".

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وتعتبر السفينة المذكورة ثاني السفن العسكرية المضادة للغواصات التي كان قد طورها مصنع "يانتار" الروسي في إطار المشروع الحكومي رقم 11540، وتتسلح هذه السفينة بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ RBU-6000 المضادة للسفن والغواصات، ومنظومتين لإطلاق صواريخ Uran الروسية، و4 منظومات للدفاع الجوي من نوع "كينجال"، ومنظومتي صواريخ Kortik، ومدافع من عيار 100 ملم، كما تحمل مروحية Ка-27 مخصصة لاكتشاف وتدمير الغواصات.

المصدر: سلاح روسيا