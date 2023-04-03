روسيا تنزل سفينة عسكرية جديدة إلى المياه قريبا

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاستعدادات جارية لإنزال سفينة عسكرية جديدة إلى المياه، صنعت لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "أبلغ المدير العام لمصنع سريدني-نيفسكي، القائد العام للقوات البحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف بأنه سيتم في الربع الثاني من شهر أبريل الجاري إنزال سفينة عسكرية جديدة إلى المياه، وهذه السفينة تنتمي إلى فئة كاسحات الألغام البحرية التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 12700".

وأضاف البيان: "ستنزل السفينة إلى المياه خلال احتفالية خاصة في أحواض مصنع سريدني-نيفسكي الروسي لبناء السفن، وسيشارك في الاحتفالية مسؤولو المصنع وعدد من الشخصيات العسكرية وممثلون عن مكتب ألماز الروسي للتصاميم العسكرية، وممثلون عن رابطة المحاربين القدامي في روسيا.

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وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي 12700 كاسحات ألغام بحرية بمواصفات خاصة، تتميز بهيكلها المصنوع من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 61 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما لها القدرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا