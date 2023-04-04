5 أشياء لا يمكن لـ ChatGPT القيام بها!

أثبت ChatGPT شهرته الهائلة منذ إطلاقه في نهاية العام الماضي. واستخدم الناس الذكاء الاصطناعي لجميع أنواع الأشياء، من كتابة تقارير العمل إلى وضع خطط النظام الغذائي للتقدم للوظائف.

لكن ما الذي لا يستطيع الروبوت فعله؟

يبحث MailOnline في خمس وظائف لا يستطيع ChatGPT القيام بها، من لعب لعبة Wordle الشهيرة عبر الإنترنت إلى تذكر اسمه.

كما أنه لا يمكنه تقديم المشورة بشأن الأدوية التي تستلزم وصفة طبية أو كتابة مقالات إخبارية دقيقة - على الرغم من أن بعض المؤيدين يقولون إن الأمر مجرد مقدار من الوقت حتى يتمكن من فعل هذا الأخير.

- غير قادر على تذكر اسمه

إنه لأمر مدهش الأشياء التي يمكن لـ ChatGPT أن يدير يده إليه. لكن الشيء الوحيد الذي لا يعرفه هو من هو في الواقع.

اذكر ChatGPT ويبدأ بالقول "لا يعرف شيئا عن ChatGPT". وهذا على الأرجح لأنه عندما تمت برمجته لم يكن منشئوه قد توصلوا بعد إلى اسم له.

ومع ذلك، يبدو غريبا بعض الشيء أن شيئا ذكيا جدا لا يعرف اسمه.

- تقديم المعلومات بعد عام 2021

تتوقف بيانات تدريب ChatGPT في عام 2021. هذا يعني أنه غير مدرك تماما للأحداث أو الاتجاهات الحالية أو أي شيء حدث بعد ذلك.

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لذلك على الرغم من التدريب على كمية كبيرة من البيانات النصية لتوليد استجابات شبيهة بالإنسان للمطالبات المستندة إلى النصوص، إلا أنه لا يعرف كيف كان العالم خلال العامين الماضيين لأنه غير متصل بالإنترنت.

وبالطبع، سيكون من الصعب جدا مواكبة الأحداث فور حدوثها، لأن هذا سيتطلب تدريبا مستمرا على ChatGPT على المعلومات.

لكن الأمر يستحق التذكر عند طرح أسئلة معينة عليه.

وعلى سبيل المثال، ليس على علم بأي من قادة العالم الذين وصلوا إلى السلطة منذ عام 2021.

- لا يمكن أن يلعب Wordle

نظرا لكونه نموذجا للغة، فأنت تعتقد أن Wordle سيكون حقا في متناول ChatGPT.

ومع ذلك، فهو لا يعرف في الواقع كيفية لعب لعبة الكلمات الشهيرة على الإنترنت وليس لديه فهم لفرضيتها أو قواعدها.

وهذا لأن Wordle ارتفع إلى الشعبية بعد عام 2021، ولا يمكن لـ ChatGPT تقديم أي معلومات بعد ذلك.

وحتى عند محاولة تدريب الذكاء الاصطناعي، فإنه لا يزال غير قادر على فهم Wordle أو إكماله بنجاح.

- غير قادر على كتابة مقالات إخبارية دقيقة

يمكن للروبوت أن يقوم بعمل جيد للأشياء، بما في ذلك كتابة مقدمات سريعة، لكنه يفتقر إلى الفروق الدقيقة والعمق لكتابة المقالات بشكل كامل من تلقاء نفسه.

وأظهرت الاختبارات أن ChatGPT يمكن أن يكتب بشكل جيد ولكن العديد من قصصه تحتوي على أخطاء. وهذا لأنه يميل إلى اختلاق المعرفة إذا كان هناك نقص في فهمها.

ولكي نكون منصفين، يحذر الروبوت من أنه "قد ينتج أحيانا معلومات غير صحيحة" و"قد ينتج عنه تعليمات ضارة أو محتوى متحيز".

- تقديم المشورة بشأن الأدوية الموصوفة

تسبب ChatGPT مؤخرا في إثارة ضجة في المجتمع الطبي بعد أن وجد أنه قادر على اجتياز اختبار المعيار الذهبي المطلوب لممارسة الطب في الولايات المتحدة، مم يزيد من احتمالية أنه يمكن أن يحل يوما ما محل الأطباء البشريين.

ومع ذلك، فإن أحد المجالات التي لا ينبغي استخدامها فيها هو تقديم المشورة بشأن الأدوية الموصوفة.

وإذا سألت ChatGPT عن الأدوية الموصوفة، فسيخبرك أنه لا يمكنه تقديم المشورة، ويقترح عليك التحدث إلى أحد المحترفين.

ومع ذلك، سيقدم نصائح طبية أساسية، بما في ذلك توصيات لتناول أدوية لا تستلزم وصفة طبية.

المصدر: ديلي ميل