روسيا تطور تقنيات جديدة تحسن عمل رادارات المروحيات

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن شركات تابعة لها تمكنت من تطوير تقنيات جديدة تحسن أداء الرادرات التي تعمل في المروحيات.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تمكن الخبراء في إحدى الشركات التقنية التابعة لمؤسستنا من تطوير تقنيات جديدة لتحسن عمل الهوائيات، الأمر الذي سيزيد كفاءة الرادارات المحمولة على المروحيات بنسبة أكبر من 10%".

وأضاف البيان"هناك حاجة كبيرة للرادارات التي تعمل مع المروحيات المدنية والطائرات المنخفضة السرعة، لتجنب اصطدام هذه الطائرات بالأجسام الأرضية أو الجوية، وهذه الرادارات يجب أن تكون متينة ومحمية من التأثيرات الخارجي، لذا تمكن الخبراء في شركة تخنولوجيا التابعة لمؤسستنا من تطوير مواد جديدة مصنوع بتقنيات خاصة، ويمكنها تحسين جودة نقل الإشارة في الأجهزة الإلكترونية، الأمر الذي سيساعد على زيادة كفاءة عمل الرادارات التي تستخدم في المروحيات والطائرات الأخرى".

إقرأ المزيد

وتبعا للبيان فإن المواد الجديدة تم اختبارها مع رادارات نشطة حملت على الطائرات، وأظهرت الاختبارات أن المواد توفر معامل إرسال للموجات الكهرومغناطيسية لا يقل عن 90-92٪، وهذا الرقم أعلى بنسبة 10% تقريبا مما تتطلبه المعايير الدولية من مثل هذه المنتجات.

المصدر: سلاح روسيا