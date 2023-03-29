روسيا تنزل إلى المياه كاسحة ألغام بحرية جديدة مصنوعة بمواصفات خاصة

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن الاستعدادات جارية لإنزال كاسحة ألغام بحرية جديدة من نوع "ألكسندريت" إلى المياه.

وقال المصدر لصحيفة إزفستيا الروسية: "في شهر أبريل القادم سيتم إنزال سفينة ليف تشيرنافين إلى المياه، وهي ثامن كاسحة ألغام بحرية من نوع ألكسندريت يتم تطويرها في مصنع سريدني-نيفسكي لصالح الجيش الروسي".

وأضاف "هذه السفينة كان من المخطط أن تعمل لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي، لكن تقرر أنها ستخدم في أسطول بحر البلطيق التابع للجيش".

إقرأ المزيد

بدأ العمل على تصنيع السفينة الجديدة في يوليو 2020 في إطار المشروع الحكومي الروسي "12700"، وبعد إنزالها إلى المياه ستخضع لسلسلة من الاختبارات قبل إن تدخل الخدمة لصالح الجيش العام الجاري.

وتنتمي " ليف تشيرنافين" لى فئة كاسحات الألغام البحرية الروسية من نوع "ألكسندريت"، وتتميز بهيكلها المصنوع من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، فضلا عن تجهيزها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 61 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما لها القدرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا